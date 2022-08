U serijalu Jesmo li preskupi? otkrivat ćemo vam kako žive Hrvati u inozemstvu te ćemo usporediti troškove života u Hrvatskoj i vani.

Hrvat koji radi u zdravstvu posljednje tri godine živi u Dublinu, u Irskoj. Pitali smo ga da nam usporedi troškove u Irskoj s troškovima koje je imao u Hrvatskoj. Objasnio nam je i funkcioniranje zdravstva, kao i razvijenost države.

Troškovi života

NET.HR: Koliko vam je trebalo vremena da pronađete stan u Irskoj, jeste li angažirali agenta za nekretnine?

Imao sam sreće s pronalaskom sobe jer mi je prijatelj priskočio u pomoć. Ljudi uglavnom kontaktiraju agencije kada žele pronaći smještaj koji ne bi dijelili s drugima. Također, čeka se i do 2-3 mjeseca samo da im se ljudi koji su objavili oglas ili agencija jave na upit budući da je jako velika potražnja za smještajem. Ako se traži soba, onda se vrlo često "ide" preko poznanika ili preko oglasa na društvenim mrežama, ali treba biti oprezan jer ima prevaranata.

NET.HR: Koliki su vam iznosi troškova stanarine i režija u Irskoj u usporedbi s Hrvatskom? Koje su cijene struje i vode? Živite li sami ili s cimerima?

Dublin je na samom vrhu ljestvice po skupoći najamnine i cijene nekretnina. Sobu u centru Zagreba 2019. g. plaćao sam 250 EUR (uključene režije), dok u Dublinu sobu plaćam 670 EUR (od kraja 2019.). Stan dijelim s jednim cimerom i udaljen sam 9 km od centra grada. Moram napomenuti da sam jako dobro prošao s cijenom jer znam da ljudi plaćaju i do 20-30 posto skuplje sobe nego što ja plaćam, a i žive s više ljudi. Što se tiče udaljenosti od centra Dublina, meni je posao na 3 minute od stana tako da je to bilo presudno u odabiru lokacije smještaja.

NET.HR: Koliko mjesečno izdvajate za namirnice i osnovne potrepštine u Irskoj, a koliko ste izdvajali za isto u Hrvatskoj?

Mjesečno izdvajam za namirnice 200 - 250 EUR, dok sam otprilike isto trošio na namirnice u Hrvatskoj. To je jedna od pozitivnih strana života u Irskoj. Osnovne potrepštine nisu skupe za standard u Irskoj, luksuz su naravno cigarete i alkohol. Šokiralo me kada sam u Lidlu u Hrvatskoj nedavno 100 g indijskih oraščića platio 26-27 kuna, dok iste te kupim u Dublinu za 2 EUR.

Mentalitet ljudi

NET.HR: Kako Vam se sviđa mentalitet ljudi u Irskoj u usporedbi s Hrvatima?

Imam dojam da je irski mentalitet sličan našem, vole se družiti, imaju sličan smisao za humor. Mi volimo ispijati kave dok Irci vole ispijati pivo. Ono što me iznenadilo je to što su brižni, empatični prema beskućnicima i ljudima koji traže pomoć na ulicama grada. Imaju naviku stati i porazgovarati s njima, podjele cigaretu i ostave neki "spare change". Također, jako je lijepa navika da se u autobusu pri izlasku zahvale vozaču i pozdrave.

NET.HR: Postoji li nešto što Vam fali iz Hrvatske?

Fali mi mamina kuhinja, tatin vrt i dragi prijatelji.

Lokacija

NET.HR:Kako ste zadovoljni lokacijom Irske i blizinom ostalih država?

Još jedna od pozitivnih strana življenja u Irskoj, točnije u Dublinu, jest to što je dobro povezan s ostatkom Europe i svijeta. Puno mi je lakše i daleko jeftinije organizirati putovanje otkako sam tu nego kada sam živio u Zagrebu.

Razvijenost zemalja

NET.HR:Što biste rekli o razvijenosti obje zemlje?

Obje države imaju mogućnosti za napredak na svim poljima, no nekako mi se čini da Irska koristi svaku priliku za napredak, mobilnost je veća, ljudi lakše mijenjaju, ne samo poslove već i profesije. Jedan od primjera je dakako i prisutnost velikih IT korporacija u Irskoj. Ono što mislim da je bolje u Hrvatskoj jest to da se za manje novca mogu dobiti puno bolje i kvalitetnije usluge pa i ponuda u turizmu.

NET.HR: Nakon života u Irskoj razmišljate li o tome da se nekada vratite u Hrvatsku i što biste rekli da nedostaje u Hrvatskoj?

Vjerojatno za 10-15 godina bih se vratio u Hrvatsku ili možda odselio u neku drugu državu. Čekam da mi prođe 10 godina boravka i da ostvarim pravo na njihovu minimalnu državnu mirovinu.

Zdravstvena njega

NET.HR: Jedna od najvažnijih tema uz posao i zaradu je zdravstvo. Kako funkcionira zdravstvo u Irskoj?

Zdravstvo je kao i kod nas, u državnim bolnicama se čeka na termin mjesecima. Radim u zdravstvu i vidim da i kod njih manjka zdravstvenog osoblja. Ono što oni prakticiraju, a u Hrvatskoj nisam primijetio je da nedostatak radnika pokrivaju "agency" osobljem, što znači da se može zaraditi i dodatan novac ako želiš odrađujući sate pokriti dodatne smjene u ustanovama za odrasle gdje nedostaje radnika, no i na odjelima bolnica.

Ako se čovjek želi osjećati "sigurnije", može si uplatiti privatno zdravstveno. Svaki posjet liječniku ili odlazak na hitnu se plaća između 60 i 100 eura. Privatno zdravstveno osiguranje omogućuje povrat određenog dijela novca te je moguće i otići na liječenje ili konzultacije u privatne bolnice i te su kraća čekanja, no to se također plaća (nije u principu sve pokriveno).

Ljepota prirode

NET.HR: Sviđa li Vam se više priroda u Irskoj ili u Hrvatskoj? Ima li koja država određene prednosti?

Priroda u Irskoj je prekrasna. Zelena boja prevladava i jako ju je lijepo vidjeti usred zime jer rijetko padne snijeg. Nema velikih vrhova, samo brdašca koja su idealna za hiking ili kampiranje. No, moram napomenuti da se ne može mjeriti s ljepotom hrvatskih krajolika. Ono što volim u Irskoj je to što nema velikih temperaturnih oscilacija. Zadnja dva tjedna smo imali jako lijepo vrijeme i temperature su prelazile 30 stupnjeva, dok tijekom zimskog perioda temperature ne odlaze nisko ispod minusa kao u Hrvatskoj.