Žene, nemojte raditi tri pogreške na putovanju: 'Izbjegnite ih uz ove trikove'

Farmaceutkinja Jaanki Kotecha upozorila je žene na tri uobičajene pogreške koje se lako čine na ljetovanju, piše Express.

"Vaš dugo očekivani ljetni odmor je konačno stigao, ali usred svog uzbuđenja, zapamtite da pronalaženje putovnice nije jedina važna stvar o kojoj trebate razmišljati prije odlaska", rekla je.

"Kad ste daleko od kuće i izvan rutine, pogriješiti s kontracepcijom je, nažalost, previše lako. Međutim, uz malo planiranja i nekoliko ovih savjeta i trikova, možete uživati i biti sigurni da ste zaštićeni od trudnoće i spolno prenosivih infekcija (SPI)", istaknula je farmaceutkinja.

Kotecha je prvo skrenula pažnju na promjenu vremenskih zona, ako putujete negdje dalje. Ako ste žena koja uzima tablete koje sadrže samo progesteron ili kombinirane tablete, morat ćete ih uzimati svaki dan u isto vrijeme kako biste spriječili trudnoću, čak i ako vam se čini da je prerano ili kasno u drugoj zemlji.

"Jedna od najjednostavnijih, ali najučinkovitijih strategija da ostanete na pravom putu je postaviti dnevni alarm ili ponavljajuću kalendarsku obavijest na svom telefonu", savjetovala je.

"To će poslužiti kao podsjetnik da uzmete svoju kontracepciju te vam pomoći da ostanete na dobrom putu čak i kada je vaš dnevni raspored nepredvidiv. Upamtite, ako propustite odgovarajući vremenski okvir ili potpuno zaboravite, možda ćete morati koristiti sekundarni oblik kontracepcije, kao što su kondomi", istaknula je Kotecha.

Pazite gdje stavljate lijekove i kontracepciju

Ona je nakon toga upozorila na tipične trbušne probleme uzrokovane hranom, putovanjem zrakoplovom ili nečistom vodom za vrijeme godišnjeg odmora. Ne samo da to može pokvariti vaše planove, već može čak utjecati na učinkovitost oralnih kontraceptiva.

"To je zato što nakon što ste uzeli tabletu, može proći dva do tri sata da je vaše tijelo u potpunosti apsorbira. Ako povratite manje od tri sata nakon uzimanja kontracepcijske tablete, nije došlo do apsorbiranja i trebali biste odmah uzeti drugu tabletu. Tableta koja sadrži samo progestagen možda neće djelovati ako povratite unutar dva sata od uzimanja", kazala je Kotecha.

Farmaceutkinja je, također, rekla da se kontracepcijska sredstva trebaju čuvati na sigurnom mjestu. Iako se to može činiti kao da nema smisla, nije tajna da koferi ponekad nestanu.

"To je noćna mora svakog putnika: doći na mjesto za preuzimanje prtljage i otkriti da vam je kofer zapeo na polasku. No, gotovo je sigurno da će vam se ovaj scenarij dogoditi barem jednom u životu. Dakle, budite spremni i izbjegnite nepotrebne brige tako što ćete spakirati kontracepciju i važne lijekove koji vam mogu zatrebati u ručnu torbu, a ne u prijavljenu prtljagu", rekla je Kotecha.

"Priprema je ključna kada se radi o uspješnom upravljanju vašom kontracepcijom tijekom putovanja. Ako se pametno pakirate, znate što učiniti u hitnim slučajevima i pridržavate se svog rasporeda, nećete morati brinuti o tome da ćete neželjeni 'suvenir' ponijeti kući", upozorila je.

