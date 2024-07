Ako ste ikada putovali, znate koliko je čekanje vašeg kofera u zračnoj luci stresno. Nikada ne možete biti sto posto sigurni hoće li vaš kofer uistinu biti ondje, a ponekad se ponadate da je sve u redu kada ga uočite, pa se dogodi da ste ugledali tuđi kofer identičan vašem.

Spremate li se sada na putovanje te se pritom nadate da ćete izbjeći ovaj frustrirajući scenarij koji bi vam mogao upropastiti odmor, stručnjaci za putovanja su za HuffPost izjavili da postoji nekoliko stvari koje možete učiniti kako biste bili sigurni da vaša prtljaga neće završiti u drugom gradu ili je barem brzo locirati ako se to ipak dogodi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

Pratite svoju prtljagu putem GPS-a

Svi stručnjaci su se za HuffPost jednoglasno složili da je lokator za praćenje na koferu najbolja stvar što se tiče sigurnosti naših stvari na putovanju. Apple Air Tags ili drugi Bluetooth uređaji za praćenje prtljage su ključni, a u slučaju da niste upoznati s ovim uređajima za praćenje lokacije, Air Tags se mogu dodati stavkama i lako locirati putem aplikacije "Find My" na mobitelu.

"Nisu preskupi i lako se mogu ubaciti u vašu torbu imenom koje ste napravili u aplikaciji 'Find My' na svom mobitelu", rekao je Elad Schaffer, izvršni direktor Faye Travel Insurance.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Summer Hull, direktorica sadržaja na web stranici za putovanja "The Points Guy", dodala je da su čitatelji njihove stranice veliki obožavatelji Air Taga, kao i uređaja za praćenje prtljage koje nudi zrakoplovna kompanija.

"Ovi uređaji za praćenje vam omogućuju praćenje prtljage putem Bluetootha ili GSM tehnologije", rekla je Hull. Uređaj za praćenje tehnički ne može spriječiti da se vaš kovčeg izgubi, ali vam može pomoći da ga vrlo brzo pronađete.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Kofer treba biti lako uočljiv

Schaffer je rekao da, iako crna prtljaga nikada neće izaći iz mode, ona se baš i ne ističe u gomili.

"Uvijek je dobro osigurati da vaš kofer bude uočljiv. Ako imate običan tamnoplavi ili crni kovčeg kao i svi drugi, pokušajte na njega staviti prepoznatljivi ukras, poput šarenih oznaka za prtljagu, kako biste bili sigurni da se ističe i da ga nitko slučajno ne zgrabi", rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na to je ukazao i Rocky Trifari, američki stručnjak za putovanja i osnivač putopisnog bloga "The Rocky Safari".

"Potrudite se da se vaša prtljaga istakne remenom, vrpcom ili naljepnicom žarkih boja. To sprječava mogućnost da netko drugi greškom uzme vašu torbu, ali i da ju lakše primijetite", kaže Trifari.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

Stavite na kofer informacije o vama

Trifari je rekao da dodavanje oznake za prtljagu s jasnim kontakt podacima može pomoći.

"Koristite oznaku za prtljagu sa svojim imenom, telefonskim brojem i adresom e-pošte. Također, u torbu stavite kopiju svog plana puta u slučaju da se oznaka izgubi", kaže stručnjak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

Odaberite izravne letove

Nije uvijek moguće i pristupačno odabrati izravan let, ali kada jest, mudro ih je izabrati.

"Izravni letovi smanjuju rizik od pogrešnog rukovanja vašom prtljagom tijekom transfera. Ako morate imati stanku, pokušajte ostaviti dovoljno vremena između letova", rekao je Trifari.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

Pripazite na tiskarske greške

Ponekad jednostavna tiskarska pogreška može biti odgovorna za slanje vaše prtljage na sasvim drugo odredište od onoga kamo ste krenuli. Dakle, nakon što je naljepnica vaše torbe otisnuta, pažljivo je pregledajte.

"Provjerite je li na naljepnici pišu ispravna zračna luka, kod, vaše točno ime i broj putnika. Također biste trebali provjeriti je li vaša prtljaga stavljena na pokretnu traku ili dodana u kolica", objasnio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

Dođite u zračnu luku rano, ali ne prerano

Što se tiče putovanja zrakoplovom, naučeni smo da što prije stignete u zračnu luku, to bolje. I većinom je to istina, ali prerano prijavljivanje nosi sa sobom rizike.

"Pojavite li se četiri do šest sati prije polijetanja radi prijave, prtljaga bi mogla otići u prostor za čekanje umjesto da bude razvrstana u prostor za vaš let", rekao je Hull, a nažalost, ako se to dogodi, torba se može lakše izgubiti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ako je vaša prtljaga izgubljena, prijavite to na šalteru za prtljagu zrakoplovne kompanije što je prije moguće. Dajte im detaljan opis svoje torbe i sve stvari koje bi vam mogle pomoći da ju pronađete. Ponekad obraćanje zrakoplovnoj tvrtki na društvenim mrežama može ubrzati proces. Mnoge zrakoplovne tvrtke brzo odgovaraju na javne objave", zaključio je.

Imajući to na umu, ove mjere mogu puno pomoći kada je u pitanju praćenje vaše prtljage i osiguravanje da stigne na pravo mjesto.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Od Titanica pet puta teži, može ukrcati 10.000 ljudi, kum mu Messi! Najveći kruzer na svijetu krenuo na prvo putovanje