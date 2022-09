Poznata platforma Tripadvisor za ocjenjivanje turističkih lokala, poput kafića, restorana i hotela, usluga poput izleta i tura, ali i destinacija objavila je nedavno liste u svojem tradicionalnom izboru “Traveler’s Choice 2022 Best of the Best”, odnosno najbolji od najboljih.

Njihove liste stvaraju sami korisnici svojim ocjenama tijekom cijele godine, a dodjeljuju se u nekoliko kategorija, kao što su “najbolje destinacije za ljubitelje hrane”, “najbolja mjesta za aktivni odmor”, “najbolji gradovi”... Tu je i kategorija “trending destinations”, što bi značilo destinacije koje su trenutno popularne, o kojima se govori i koje sve bolje kotiraju među turistima.

'Oporavio se od ratnih razaranja, a posjetitelji su se vratili'

Prvo mjesto osvojio je najveći španjolski otok, Mallorca u Balearima. Na toj su se listi, na kojoj su ukupno 22 grada, ove godine našla i dva hrvatska, Dubrovnik i Split. Dubrovnik je na petom mjestu, Split na 13. Dok Split opisuju tipično turističkim rječnikom, za Dubrovnik, pa, pomalo neobičnim.

"Najveći grad na jadranskoj obali, primorski dragulj Split bio je pod rimskom, mletačkom, austrijskom, francuskom, talijanskom i jugoslavenskom kontrolom. Postoji obilje restorana i vinskih podruma. Mjesta kao što su Dioklecijanova palača i mauzolej, kip Grgura Ninskog te katedrala i zvonik sv. Dujma opravdavaju svoj položaj UNESCO-ve svjetske baštine. Gradske uvale nude nekoliko lijepih plaža, uključujući središnje Bačvice. Trajekti povezuju Split s dalmatinskim ljetovalištima.". navode za Split, dok u opisu Dubrovnika nisu istaknuli ni zidine, ni Ljetne igre, a od čitave povijesti spomenuli su samo "ratna razaranja".

"Dubrovnik se oporavio od ratnih razaranja koje je pretrpio tijekom 1990-ih, a posjetitelji su se vratili u ovaj mirni grad. Smješten između Jadrana i Dinarskih Alpa, pristupačan je i cjenovno prihvatljiv gradski odmor za mnoge europske putnike. Posebno je šarmantan Stari grad koji je samo za pješake", pišu na Tripadvisoru.

Top destinacije prema Tripadvisoru

1. Mallorca, Španjolska

2. Kairo, Egipat

3. Rodos, Grčka

4. Tulum, Meksiko

5. Dubrovnik, Hrvatska

6. Ibiza, Španjolska

7. Natal, Brazil

8. Arusha, Tanzanija

9. Goreme, Turska

10. Santorini, Grčka

11. Paraty, Brazil

12. Aruba, Karibi

13. Split, Hrvatska

14. Playa del Carmen, Meksiko

15. Otok Havaji, Havaji