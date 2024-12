Na otvorenom se sprema zabava: Vodič kroz doček 2025. po gradovima u Hrvatskoj

Dok mnogi već razmišljaju o tome što će odjenuti i gdje će provesti najluđu noć u godini, hrvatske glazbene zvijezde već su u punom pogonu priprema za svoje nastupe. Najpoznatiji izvođači odavno su rezervirali svoje lokacije za doček, a publika s nestrpljenjem iščekuje njihove koncerte.

Ako još niste odlučili gdje za doček Nove godine, za vas smo pripremili vodič po gradovima.

Zagreb

Lokacija: Trg bana Josipa Jelačića

Tko će nastupiti: Miach , Grše , Hiljson Mandela i naravno Baby Lasagna , ali i bezvremenska diva hrvatske estrade Josipa Lisac

Početak: 20h

Doček u podne za najmlađe bit će na Trgu Petra Preradovića uz Miu Dimšić, a ove godine doček Nove godine biti će organiziran i na Kvatriću s početkom u 20h gdje će nastupati Dino Petrić.

Rijeka

Lokacija: Korzo

Tko će nastupiti: Neno Belan & Fiumensi i Let 3

Početak: 22h

Posjetitelji će ulazak u Novu godinu na Korzu proslaviti uz biorazgradive konfete. Novogodišnji gala koncert u HNK Ivan pl.Zajc počet će pak nešto ranije - u 18h. Uz dirigenta Valentina Egela u izvedbi Riječkog simfonijskog orkestra.

Za najmlađe, na Trsatskom kaštelu održava se veseli dječji doček Nove godine od 10:30 do 12:30. Uz animatore, maskote, igre i spektakularno odbrojavanje do podne s “drop out” balonima, mališane očekuju novogodišnji rekviziti i čaša dječjeg šampanjca za kraj.

Dubrovnik

Lokacija: Stradun

Tko će nastupiti: Zucchero i Tony Cetinski

Početak: u 21h nastupa Tony Cetinski, a u 22h Zucchero

Program počinje u 21 sat, kada nastupa Tony Cetinski, dok u 22 sata mikrofon preuzima Zucchero, koji će Dubrovnik uvesti u 2025. godinu, a nakon toga na pozornicu se vraća Tony Cetinski s drugim dijelom repertoara.

Ante Gelo Bend, Iva Ajduković Marović i Bruna Oberan zabavljat će najmlađu publiku na Stradunu tijekom dječjeg dočeka Nove godine, pružajući veselu atmosferu i nezaboravan početak proslave za najmlađe generacije.

Prvi dan 2025. godine obilježit će tradicionalni koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra na Stradunu, koji započinje točno u podne, dok će u večernjim satima za dobru atmosferu biti zadužen Rišpet.

Split

Lokacija: Riva

Tko će nastupiti: Dubioza Kolektiv

Početak: Između 22:45h i 23h

Na Splitskoj Rivi doček Nove godine 2025. donosi spektakularnu zabavu uz nastup Dubioze Kolektiv. Prije njih atmosferu će zagrijati Peki & Bore Balboa, a za glazbeni završetak i zabavu do jutra zadužen je DJ Antoine. U 13h za popodnevno guštanje adventski program na Pjaci donosi Flashback Party Music As It Once Was.

Pula

Lokacija: Forum i Portarata

Tko će nastupiti: Elemental i Petar Grašo

Početak: 23h

Pulski doček Nove godine na Portarati donosi bogat glazbeni program. Zabava započinje u 21 sat uz DJ-a Kool S, slijedi koncert grupe Elemental od 23 sata, a novogodišnju noć nastavlja DJ Kedžo sve do 4 ujutro. Istovremeno, na Forumu u Puli održat će se doček Nove godine uz glazbeni program koji započinje u 21 sat nastupom DJ-a Sworda. Petar Grašo preuzima pozornicu od 23 sata do 1 ujutro, nakon čega zabavu do ranih jutarnjih sati nastavlja DJ Nice. Dječji doček Nove godine u Puli održat će se 31. prosinca 2024. na Portarati. Od 11 do 13 sati mališane će zabavljati Mrle & Ivanka uz veseli program „Kišni razdraganci“ koji obećava dobar provod za najmlađe.

Šibenik

Lokacija: ispred katedrale sv. Jakova, Adventska pozornica u Perivoju Roberta Visianija

Tko će nastupiti: Mario Biondi, Silente, BluVinil

Početak: 22h

Šibenik ulazak u 2025. slavi s velikim glazbenim imenima, a ovogodišnji doček na trgu ispred UNESCO-ve katedrale sv. Jakova predvodi talijanski glazbenik Mario Biondi. Uz Maria Biondija, u Parku će se dočekivati uz Silente i BluVinil na Adventurinoj pozornici.

Rovinj

Lokacija: Trg maršala Tita

Tko će nastupiti: Parni valjak

Početak: 20:30h

Rovinj će za doček Nove godine 2025. prirediti bogat glazbeni program na Trgu Maršala Tita. Večer započinje u 20:30 nastupom Grooversa, slijedi Parni Valjak u 22:45, a od 00:25 publiku će zabavljati DJ So Chic.

Bjelovar

Lokacija: Trg Eugena Kvaternika

Tko će nastupiti: Miroslav Škoro

Početak: 22:30h

Kao i prethodnih godina, 31. prosinca u 11 sati održat će se doček Dječje Nove godine uz glazbeni sastav Flashback, Moto Mrazove i slatke delicije. Isti dan, u 18 sati, u Domu kulture očekuje nas tradicionalna Silvestarska noć, u organizaciji HORKUD-a Golub, s predstavom „Hotel Kruna“. A od 22:30 na adventskoj pozornici, Miroslav Škoro će zagrijati atmosferu za Doček Nove 2025. godine.

Vukovar

Lokacija: Trg Republike Hrvatske

Tko će nastupiti: Tomislav Bralić i klapa Intrade

Početak: 22h

Grad Vukovar i Turistička zajednica grada Vukovara i ove godine priređuju ispraćaj stare i doček Nove 2025. godine na Trgu Republike Hrvatske. Za atmosferu u „najluđoj noći“ pobrinut će se Tomislav Bralić i klapa Intrade, koji će zabavljati Vukovarke i Vukovarce.

Osijek

Lokacija: Trg Vatroslava Lisinskog u Tvrđi

Tko će nastupiti: Prljavo kazalište

Početak: 22:30h

Osječani i njihovi gosti dočekat će 2025. godinu uz legendarne hitove Prljavog kazališta. Proslava će se održati na Trgu Vatroslava Lisinskog u Tvrđi.

Vinkovci

Lokacija: Trg bana Josipa Šokčevića

Tko će nastupiti: Mejaši

Početak: 22h

Ove godine, na navedenom će mjestu svi ljubitelji tamburaške glazbe imati priliku uživati u hitovima koji su obilježili brojne proslave. Uz ritmove singlova kao što su “Zavela me Ana”, “Zorica”, ”Pijanka” i “Milijun suza”, zabava neće stati do dugo u noć.

Opatija

Lokacija: na Mrkatu (ispred gradske tržnice)

Tko će nastupiti: Magazin

Početak: 23h

Novogodišnje zagrijavanje na Mrkatu počinje 31. prosinca od 21 sat uz DJ Vedrana. Zatim na pozornicu dolazi legendarni hrvatski pop sastav Magazin, koji će građane Opatije i brojne posjetitelje, uz svoje mnogobrojne hitove uvesti u Novu 2025. godinu. Novogodišnju večer zaokružit će domaće snage iz Dellboysa veselim ritmovima i neumornom energijom do ranih jutarnjih sati.

Karlovac

Lokacija: Trg bana Josipa Jelačića

Tko će nastupiti: Jole

Početak: 23h

Karlovac je ove godine idealna destinacija za sve koji traže nezaboravan doček Nove godine! Na glavnom gradskom trgu priprema se spektakularna proslava Nove 2025. godine uz nastup omiljenog domaćeg izvođača – Jole. Popularni pjevač, poznat po hitovima i izvrsnoj atmosferi na koncertima, svojim energičnim nastupom garantirat će sjajan provod za sve posjetitelje.

Slavonski Brod

Lokacija: Trg Ivane Brlić Mažuranić

Tko će nastupiti: Nina Badrić

Početak: 23h

Nina Badrić započet će svoj nastup oko 23 sata, a publiku će zabavljati puna dva sata. Prije nje, atmosferu će zagrijavati TS Evergreen, koji će nakon njenog koncerta nastaviti zabavljati okupljene.

Poreč

Lokacija: Trg slobode, Trg Matije Gupca

Tko će nastupiti: Dalmatino, Gustafi, Vojko V

Početak: 22h

Na Trgu slobode tijekom dočeka nastupit će bendovi Dalmatino i Gustafi, dok će u Parku Matije Gupca publiku zabavljati reper Vojko V. Program počinje u 22 sata. Za najmlađe je organiziran dječji doček u Parku Matije Gupca u 11 sati, dok će istovremeno na Trgu slobode svirati Rezime Acoustic Trio.

Zadar

Lokacija: Trg Petra Zoranića

Tko će nastupiti: Dražen Zečić, grupa Banana

Početak: 23h

Program u Zadru započinje u 21 sat koncertom Rockatansky Banda, koji će nastupati prije Dražena Zečića i grupe Banana. Na obližnjem Narodnom trgu, od 22 sata, publiku će zabavljati talijanski Superstar Tribute Show. Već od podneva 31. prosinca, na adventskom i Narodnom trgu, predviđen je bogat program za djecu i odrasle.

Otok Pag, Novalja

Lokacija: Trg Bazilike

Tko će nastupiti: klapa Rišpet

Početak: 22:30h

Cjelomjesečni program „Novaljskog šušura“ poslužit će kao savršena uvertira u nezaboravan doček Nove godine, gdje će za atmosferu biti zaduženi popularni glazbeni sastav RIŠPET i predgrupa zadarski 023Band.

