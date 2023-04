Britanski Telegraph objavio je reportažu o Slavoniji koju autorica Jane Foster predstavlja kao "najdivniju tajnovitu regiju" koju vrijedi posjetiti i iskusiti s obzirom na njezine prirodne, kulturne i eno-gastronomske atrakcije, izvijestili su iz Hrvatske turističke zajednice (HTZ).

Reportaža "The little-known European region that’s making wine for the King’s Coronation", nastala je u suradnji predstavništva HTZ-a u Londonu s uredništvom tog medija, nakon što je autorica u veljači boravila u Slavoniji.

Vino koje je Elizabeta obožavala služit će se i na krunidbi

Slavonski gradovi, parkovi prirode te brojne poznate vinarije koje njeguju tradicionalnu proizvodnju vina uz autohtonu gastronomsku ponudu, dio su detalja koje ističe u reportaži o Slavoniji, pri čemu posebnim označava mjesta poput Iločkih podruma i vinsku sortu Traminac.

To vino se naime, kako kažu iz HTZ-a, tradicionalno konzumira na Britanskom dvoru još od krunidbe pokojne kraljice Elizabete II. te će se poslužiti i na krunidbi kralja Charlesa III. u Londonu, jednom od najvažnijih događaja u novijoj britanskoj povijesti.

Foster u reportaži o Slavoniji osim enologije predstavlja i kulturno bogatstvo poput stare gradske jezgre Osijeka i Iloka, kao i posebnosti Vukovara te bogatstvo flore i faune Kopačkog rita.

Sinergija kulturne baštine i prirodnih ljepota

Iz HTZ-a dodaju da "sinergija bogatog kulturnog naslijeđa, brojnih događanja i prirodnih ljepota Slavoniju čini dobitnom destinacijom raskošne turističke ponude za sva tržišta pa tako i za Veliku Britaniju".

Kažu i da u prilog dodatnoj atraktivnosti Slavonije na tržištu Velike Britanije ide i nova direktna zračna linija Ryanaira na relaciji London-Osijek, koja će od lipnja prometovati četiri puta tjedno i koja će doprinijeti prometnoj dostupnosti slavonskih destinacija.

"Pozitivne trendove s britanskog tržišta potvrđuju i podaci sustava eVisitor prema kojima su turisti s tog tržišta u dosadašnjem dijelu godine u Hrvatskoj ostvarili gotovo 153 tisuće noćenja ili tri posto više nego u istom razdoblju rekordne 2019.", zaključuju iz HTZ-a.