Brazilku oduševio jedan hrvatski običaj: 'Možete ovo napraviti i otići bez straha'

Mariana Ramalho, Brazilka koja živi u Hrvatskoj, na svom TikTok profilu često objavljuje snimke u kojima komentira svoja iskustva života u našoj zemlji. Sadržaj koji objavljuje na toj društvenoj mreži daje uvid u to kako stranci gledaju na svakodnevne navike Hrvata.

U nedavno objavljenom videu pričala je o posebnom društvenom običaju koji je često duži nego li je to u ostalim zemljama, a radi se o ispijanju kave. Osim što je primijetila kako Hrvati uživaju u kavi, priznaje da joj je bilo lijepo vidjeti povjerenje među ljudima koje je uočila.

Oduševljena sigurnošću Hrvatske

"Zapravo je prilično nevjerojatno što ovdje možete mirno popiti kavu, ostaviti novac na stolu i jednostavno otići – bez straha da će netko uzeti taj novac", izjavila je Ramalho, te izazvala brojne reakcije, osobito Hrvata koji su joj dodatno objasnili koliko je ovakvo ponašanje kod nas sasvim uobičajeno.

Međutim, iako je Brazilka to doživjela kao veliki plus, neki su je upozorili. "To možda funkcionira sada, ali ne bih to preporučio u srcu turističke sezone", komentirao je jedan pratitelj, a drugi je dodao: "Pričekaj da vidiš štandove na selu, gdje voće i povrće ostave s cijenom i kutijom za novac – i nitko to ne dira."

Ova djevojka često ističe da se osjeća sigurno u Hrvatskoj pa je tako jednom prilikom pitala Hrvate na što su izrazito ponosni, a brojni su odgovorili da im je posebno drago što mogu uživati u opuštenom okruženju i osjećaju sigurnosti. Naravno uglavnom ističu i kako vole našu tradiciju dugih kava s prijateljima ili s obitelji.

"To je istina. Često to radimo i meni je to potpuno normalno, ali kad razmislim – to je zaista rijetkost i velika privilegija", zaključila je jedna pratiteljica.

