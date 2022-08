U serijalu Jesmo li preskupi? otkrivat ćemo vam kako žive Hrvati u inozemstvu i stranci u Hrvatskoj te ćemo usporediti troškove života u Hrvatskoj i vani.

Brazilac Diego Alves posljednje tri godine živi u Zagrebu. Pitali smo ga da nam otkrije svoje troškove u Hrvatskoj s troškovima koje je imao u Brazilu. Objasnio nam je i funkcioniranje zdravstva, kao i razvijenost države.

Troškovi života

NET.HR: Koliko vam je trebalo vremena da pronađete stan u Zagrebu, jeste li angažirali agenta za nekretnine?

ALVES: U Hrvatskoj živim 3 godine. Moj prvi stan u Zagrebu bio je preko Airbnb-a na 2 mjeseca. Kasnije sam na Njuškalu našao lijep stan na Trnju, a kolege s posla su mi pomogli nazvati vlasnike i organizirati posjete. Kroz mjesec dana sam pronašao pravo mjesto, bilo je prilično lako. Nakon 2 godine sam se preselio u stan u centru grada, u kojem je živio prijatelj. Kada mi je prijatelj rekao da se seli iz tog stana, kontaktirao sam vlasnika kako bih ga unajmio.

NET.HR: Koliki su vam iznosi troškova stanarine i režija u Hrvatskoj u usporedbi s Brazilom? Koje su cijene struje i vode?

ALVES: Moja stanarina u Hrvatskoj je 450 eura mjesečno. Obično plaćam 350 kn vodu i ostale troškove, a struju plaćam 400 kn kada ne koristim grijanje i 1000 kn u zimskim mjesecima. S obzirom na to kakav je moj novi stan, rekao bih da je cijena sasvim ok jer je jako dobro lociran, nedavno je renoviran i ima lijep namještaj. Troškovi režija su prihvatljivi, jedino su računi za struju dosta visoki zimi zbog sustava grijanja.

U Brazilu ljeti trošimo više novca na struju zbog klima uređaja. U mnogim stanovima u Brazilu tuš je električni pa zimi zbog toga može porasti i račun za struju. S obzirom na troškove stanarine i režija, ne bih rekao da postoji velika razlika. Međutim, u Brazilu imamo mnogo razlika između različitih četvrti u pogledu cijena najma. Napustio sam Brazil prije nekoliko godina, ali najam u Sao Paulu je oko 5000 do 6000 kn. Voda i ostali troškovi zgrade su 1200 kn. Struja je 200 kn mjesečno (možda 400 kn tijekom ljetnih mjeseci zbog klime). Osnovni internet s TV kanalima košta oko 150 kn mjesečno.

NET.HR: Koliko mjesečno izdvajate za namirnice i osnovne potrepštine u Hrvatskoj, a koliko ste izdvajali za isto u Brazilu?

ALVES: Mislim da općenito trošim oko 1000 kn mjesečno. U posljednjih godinu dana cijene su u Brazilu jako porasle zbog inflacije, život je tamo postao puno skuplji, posebno što se tiče mesa i nekog povrća. Namirnice u Sao Paulu su od 1500 kn do 2000 kn mjesečno. Autobusna karta ili karta za metro u Sao Paulu je 6,40 kn. Smatram da se danas s istom svotom novca u Hrvatskoj može kupiti više kvalitetnih proizvoda.

Posao i plaće

NET.HR: Jeste li zadovoljni Vašom plaćom u Hrvatskoj? Kako se kreću plaće u Brazilu i koja su najtraženija zanimanja ondje?

ALVES: Uglavnom sam zadovoljan svojom plaćom u Hrvatskoj, ali najviše zato što radim za europski istraživački projekt, plaća je izjednačena s drugim istraživačima u drugim zemljama EU. Rekao bih da su plaće veće u Brazilu za rukovodeća mjesta, razlika između plaća je puno veća u Brazilu (između operativnih poslova i menadžmenta). Minimalna plaća u 2022. godini u Brazilu je 1750 kn. Vrlo je teško imati kvalitetan život s takvim minimalcem. Što se tiče zanimanja, još uvijek su vrlo popularna ona klasična poput inženjerstva, medicine i odvjetništva. Poslovi povezani s financijama također su prilično traženi i danas vidimo sve više ljudi koji se žele baviti računalnim znanostima. Javni sektor je također prilično popularan, ponajviše zbog dobrih plaća i stabilnosti koju ljudi imaju u ovom sektoru.

Mentalitet ljudi

NET.HR: Kako Vam se sviđa mentalitet ljudi u Hrvatskoj u usporedbi s Brazilcima?

ALVES: Rekao bih da su Hrvati vrlo dragi i gostoljubivi. Uspio sam steći puno dobrih prijatelja, iako u početku uopće nisam govorio hrvatski. Hrvati imaju dobru sliku o Brazilu pa mi je i to pomoglo. Naravno, morao sam se malo prilagoditi jer Hrvati znaju biti vrlo direktni. Također, primijetio sam da Hrvati imaju tendenciju žaliti se na sve, ali kako sam prije živio i u Francuskoj, na to sam već navikao.

NET.HR: Postoji li nešto što Vam fali iz Brazila?

ALVES: Naravno, najviše mi nedostaju obitelj i prijatelji, ali nedostaju mi ​​i neka specifična brazilska jela jer nema nijednog brazilskog restorana u Zagrebu i malo je tropskog voća poput guave. Nedostaje mi i brazilska zima, koja je puno toplija. Jako je teško biti u Zagrebu tijekom veljače jer je u Brazilu ljeto i karneval.

Lokacija i pristupačnost

NET.HR: Kako ste zadovoljni blizinom Hrvatske i blizinom ostalih država?

ALVES: Rekao bih da je to jedna od prednosti života u Hrvatskoj. Mogu vrlo lako otputovati na različita mjesta, poput Ljubljane, Budimpešte, Sarajeva, Beograda, Beča, itd. Iako bi sigurno bilo još bolje da postoji dobra povezanost vlakova između ovih gradova.

Razvijenost zemalja

NET.HR: Što biste rekli o razvijenosti obje zemlje?

ALVES: Vrlo je teško uspoređivati ​​jer obje zemlje imaju različite regije s različitim stupnjevima razvoja. Općenito, nalazimo isti problem velikih gradova koji su bolje razvijeni od manjih. Mislim da veliki gradovi u Brazilu imaju razvijeniju infrastrukturu u usporedbi sa Zagrebom, iako se u Hrvatskoj osjeća veća sigurnost. U Brazilu samo ljudi s novcem imaju pristup dobrim uslugama kao što su privatno zdravstvo i privatno obrazovanje. Javne službe u Hrvatskoj su puno bolje razvijene.

NET.HR: Nakon života u Hrvatskoj razmišljate li o tome da se nekada vratite u Brazil i što biste rekli da nedostaje u Hrvatskoj?

ALVES: Teško je odgovoriti na ovo pitanje. Ja sam istraživač i, nažalost, u Brazilu nema mnogo prilika za istraživače. Kako već neko vrijeme živim u inozemstvu (Francuska i sada Hrvatska), volio bih ostati više vremena u Europi, to će ovisiti o prilikama koje ću imati kada završim doktorat. Ako odem iz Hrvatske, sigurno će mi nedostajati prijatelji koje sam stekao u Zagrebu, vožnja biciklom po gradu, planinarenje na Sljeme i vikendi na obali gdje se uživa na lijepim plažama.

Zdravstvena njega

NET.HR: Jedna od najvažnijih tema uz posao i zaradu je zdravstvo. Kako ste zadovoljni funkcioniranjem hrvatskog zdravstva u usporedbi s brazilskim?

ALVES: Što se tiče zdravstva, ono što je dobro za Brazil i Hrvatsku je da obje zemlje imaju javne zdravstvene sustave. Srećom, u ove 3 godine u Zagrebu nisam imao većih zdravstvenih problema, ali kad sam morao kod liječnika, bilo je dosta jednostavno i lako. Jedino je prijava u sustav kada sam stigao, bila dosta složena, ali opet, pomogli su mi kolege Hrvati.

Rekao bih da je javni zdravstveni sustav u Hrvatskoj bolji nego u Brazilu. Ljudi u Brazilu plaćaju privatno zdravstveno osiguranje da bi mogli ići kod privatnih liječnika jer je red čekanja za konzultacije u javnom sustavu jako dug. U velikim gradovima kao što je Sao Paulo postoji mnogo privatnih bolnica s izvrsnim timovima i opremom, no, nažalost, one su dostupne samo bogatima. Za zdravstveno osiguranje, ako idete u državne bolnice, potpuno je besplatno. Ako plaćate dobro zdravstveno osiguranje, ono može koštati oko 1500 kn mjesečno, ali tada ne plaćate liječničke konzultacije i puno manje plaćate preglede i osnovne operacije. Može pokriti i stomatološku skrb, ovisno o vrsti osiguranja. Osnovno čišćenje zubi košta 150 kn, a skidanje karijesa je oko 600 kn.

Ljepota prirode

NET.HR: Sviđa li Vam se više priroda u Hrvatskoj ili u Brazilu? Ima li koja država određene prednosti?

ALVES: Nemoguće je izabrati. Obje zemlje imaju nevjerojatnu prirodu s različitim aspektima. Ponekad mi nedostaju pješčane plaže, ali hrvatske plaže su također nevjerojatne na svoj način. Hrvatska ima prednost što je manja pa je lakše putovati i istraživati ​​cijelu zemlju. U Brazilu vam je za to potrebno dosta vremena i novca, no, možda ćete vidjeti više različitih vrsta prirode. Prednost Brazila je što je vrijeme puno bolje pa je u mnogim regijama moguće uživati ​​na plažama i zimi. No, ondje nikad ne pada snijeg pa nije moguće baviti se zimskim sportovima ili uživati ​​u krajoliku punom snijega kao u Europi.