Što ako ulijete krivo gorivo? Mehaničar za Net.hr: 'Kod ovih auta je posebno opasno'

Danas je redovito održavanje vozila skupo, no zanemarivanje osnovnih servisa često vodi do još većih troškova. U vremenu kada je inflacija podigla cijene svih autodijelova i usluga, vozači se suočavaju s velikim izazovom održavanja svojih automobila u optimalnom stanju.

Kvarovi motora jedan su od najčešćih, ali i najskupljih problema s kojima se vozači suočavaju. Iako mnogi ne prepoznaju simptome kvara na vrijeme, voziti automobil s oštećenim motorom može biti izuzetno opasno.

Vozači također griješe kod točenja krivog goriva – benzina u dizelski motor ili obrnuto, što može izazvati ozbiljna oštećenja. Posljedice ovakvih grešaka ponekad nisu odmah očite pa vozači nastavljaju voziti, nesvjesni štete koju nanose motoru.

Razgovarali smo s automehaničarom Zdenkom, koji nam je otkrio koji su najčešći kvarovi i što će se dogoditi ako ulijete krivo gorivo.

Foto: Freepik

Što se dogodi kada se u automobil ulije krivo gorivo?

"Na Golfovima najčešće odlaze injektori za ubrizgavanje goriva. Recimo, upali se lampica od kvara i auto izgubi snagu. Znači, trese motor kada radi u mjestu. Taj kvar se može riješiti ili popravkom ili zamjenom novog injektora. Kada se to dogodi, trebalo bi sva četiri promijeniti, ali to ljudi ne rade jer je dosta skupo", kazao je automehaničar za Net.hr

Zatim je otkrio koliko stoji popravak: "Jedan injektor dođe oko 400-500 eura i mijenja se jedan po jedan. Tu nema pravila, uzrok može biti u lošem gorivu. Nedavno sam imao jednog klijenta s BMW-om koji je ulio loše gorivo u rezervoar i otišlo mu je sve, od visokotlačne pumpe, injektora, senzora, sve."

Foto: Freepik

Zdenko je objasnio što će se dogoditi ako se u spremnik ulije krivo gorivo: "Ako se u benzinca ulije dizel, to nije rizično, ali kad se u dizel ulije benzin, onda može biti opasno. Ne mora biti ništa, sve ovisi o količini koja se ulije, a s druge strane se može dogoditi da sve ode, od visokotlačne pumpe i injektora te može doći i do kvara motora - da motor zariba. Ako je već nešto dizela u rezervoaru, onda to neće pokazati odmah nego kada vozač napravi nekih 20 kilometara i parkira auto, ujutro će mu se dogoditi to da neće moći upaliti automobil. Suprotno tome, ako je rezervoar prazan i ulije se krivo gorivo, to će mu se dogoditi odmah. Čim je upalio automobil, nakon minutu, dvije, dok još ima ovo pravo gorivo, čim se povuče ovo pogrešno gorivo, gotovo je."

