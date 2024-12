Anna i Fatima o besplatnim putovanjima za Net.hr: 'Mogu se prijaviti 18-godišnjaci'

Mnogi mladi sanjaju o putovanjima u strane zemlje, no često nisu svjesni da to mogu ostvariti potpuno besplatno zahvaljujući programu Europske unije pod nazivom DiscoverEU. Ovaj program omogućuje mladima da istraže Europu bez troškova, pružajući im besplatan Interrail pass.

Prilika je otvorena za sve mlade od 18 godina, koji žele proširiti svoje horizonte i steći međunarodno iskustvo. DiscoverEU nudi jedinstvenu priliku za putovanje, učenje i upoznavanje različitih kultura diljem Europe.

Studentica političkih znanosti na Sveučilištu u Pisi Anna Costa (21) iz Italije i studentica računalstva na Tehničkom sveučilištu Yıldız Fatima Sarıgöz (19) iz Turske odvažile su se na program DiscoverEU kada su imale 18 godina i tako posjetile nekoliko europskih zemalja potpuno besplatno, a za Net.hr su ispričale svoje iskustvo.

Foto: Privatna arhiva Anna Costa

Koji uvjeti moraju biti ispunjeni za korištenje programa DiscoverEU?

Anna: Smatram da je ovo jedan od najzanimljivijih programa institucija Europske unije jer mogu sudjelovati mlađe osobe nego za Erasmus razmjenu. Svake godine postoje dva natječaja - prvi se održava u ožujku/travnju i mogu se prijaviti osobe koje navršavaju 18 godina. Dakle, ovaj put se to odnosi na osobe rođene od siječnja do lipnja 2007. i osobe rođene između srpnja i prosinca 2006. godine. Drugi rok za prijavu je u listopadu. Za natječaj se možete prijaviti kao pojedinac ili u grupi, a ako osvojite kartu, dobit ćete Interrail propusnicu koju možete koristiti za putovanje po cijeloj Europi potpuno besplatno, osim za neke brze vlakove koji zahtijevaju malu naknadu, koja je također snižena. Dakle, to je savršen način da izađemo iz svoje zone komfora i upoznamo fascinantne europske zemlje.

Fatima: Za program DiscoverEU saznala sam na društvenoj mreži Instagram. Radi se o programu koji svake godine pruža 18-godišnjacima priliku da osvoje Interrail kartu. U ožujku 2023. ispunila sam prijavni obrazac i bila odabrana. Proces prijave nije bio težak, uključivao je nekoliko osnovnih pitanja o meni i nekoliko pitanja vezanih za znanje. Tim iz programa DiscoverEU također pomaže u vezi s vizama pokrivajući trošak vize.

Foto: Privatna arhiva Anna Costa

Kako funkcionira program DiscoverEU?

Anna: Karta omogućuje putovanje maksimalno mjesec dana sa sedam dana putovanja. Kao dan putovanja računa se svaka vožnja vlakom, na primjer, ako putujete prvim vlakom u 8 ujutro i drugim u 17 sati, to se i dalje računa kao jedan dan putovanja. Ako kasnije putujete vlakom nakon ponoći, tada imate dva putna dana. Nakon što osvojite kartu, možete odabrati fiksnu propusnicu koja vam omogućuje posjet samo dvjema zemljama i zahtjeva da svoj put planirate unaprijed, ili možete odabrati fleksibilnu opciju koja vam omogućuje promjenu plana do posljednjeg trenutka.

Fatima: Moja Interrail karta bila je valjana godinu dana, a odabrala sam opciju putovanja sedam dana unutar jednog mjeseca.

Foto: Privatna arhiva Anna Costa

Koliko zemalja ste posjetile uz ovaj program?

Anna: Na svom DiscoverEU Interrail putovanju posjetila sam tri zemlje - Njemačku, Francusku i Španjolsku. Tako sam uspjela razgledati München, Frankfurt, Strasbourg, Pariz i Barcelonu. Na drugom putovanju, kao ambasadorica programa, posjetila sam pet zemalja - Belgiju, Nizozemsku, Njemačku, Češku i Italiju. Tada sam istražila Bruxelles, Amsterdam, Hamburg, Lübeck, Berlin, Prag i Veronu. Dakle, stvarno možete planirati svoje putovanje kako god želite.

Fatima: Tijekom ljeta 2024. godine putovala sam sama s ruksakom i to 17 dana zahvaljujući programu DiscoverEU, od Turske do Hrvatske, Italije, Švicarske, Njemačke, Češke, Mađarske i Austrije.

Foto: Privatna arhiva Anna Costa

Koje savjete biste dali onima koji planiraju sudjelovati u programu?

Anna: Ambasadorica DiscoverEU programa bila sam i prije nego što sam potpisala službeni ugovor jer nisam mogla prestati pričati o svom Interrail putovanju. Stoga je očito da u potpunosti preporučujem sve prednosti koje institucije Europske unije nude mladim ljudima jer brinu o nama i omogućuju nam da doživimo svijet, što smatram najboljim načinom da postanemo otvoreniji i upoznamo nova mjesta i ljude.

