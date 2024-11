Studenti iz Hrvatske i Portugala za Net.hr: 'Nikad neću zaboraviti tih pet mjeseci'

Danas je za mlade važnije nego ikad ulagati u razvoj svojih vještina i proširivanje vidika kako bi se uspješno nosili s izazovima globalnog tržišta rada. Međutim, mnogi nisu dovoljno informirani o svim prilikama koje su im dostupne, zbog čega je ključno da aktivno sudjeluju u natječajima, istražuju različite opcije te uče od mentora i kolega iz drugih europskih zemalja kako bi stekli međunarodno iskustvo. Jedan od programa koje nude institucije Europske unije je Erasmus, koji je usmjeren na studentsku razmjenu.

Četvero studenata iz Hrvatske i Portugala ispričali su za Net.hr svoja iskustva o Erasmus programu te su objasnili kako se mladi mogu prijaviti, koji su uvjeti, jesu li osigurani smještaj i hrana te što im je taj program omogućio.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Riječanka Aleksandra Dragić Barsella (23), koja studira talijanski i engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Rijeci, dvaput je išla na Erasmus, prvi put u Italiju, a drugi put u Portugal. Miguel Teixeira (22) iz Portugala, studira fiziku i trenutačno je na diplomskom studiju na Instituto Superior Técnico u Lisabonu. Na Erasmus je također išao u Italiju. Kako je ta zemlja mnogima omiljen izbor, tako se i Mariana Campos (23) iz Portugala odlučila za Italiju gdje je išla na četvrtoj godini studija sestrinstva, dok je Maria Carvalho (21) iz Portugala, koja studira nautiku, na Erasmus išla u Norvešku.

Foto: Aleksandra Dragić Barsella Aleksandra Dragić Barsella

Kada ste išli na Erasmus, u koje zemlje i zašto ste se odlučili za taj program?

Aleksandra: Na svoj prvi Erasmus odlučila sam otići 2022. godine, tijekom zimskog semestra. Godine 2024. odlučila sam se ponovno prijaviti za Erasmus, na kojem se trenutačno i dalje nalazim. Također sam i dio udruge Erasmus Student Network Rijeka (ESN Rijeka), kao volonter te kao i Communication Manager sekcije. ESN je neprofitna studentska organizacija za Erasmus studente, kao i za mlade koji su zainteresirani za Erasmus+ programe razmjene, koja djeluje u više od 40 zemalja diljem Europe. Odlučila sam se za ovakvu vrstu razmjene kako bih proširila svoje horizonte, pomalo izašla iz svoje zone komfora te najvažnije, stekla nova, potpuno drugačija iskustva od onih na koje sam navikla. S obzirom na to kako odlazak na Erasmus omogućuje život u drugoj državi, time pruža i priliku učenja novog jezika i upoznavanja kulture zemlje u kojoj se boravi. Također omogućuje pristup drugačijem obrazovnom sustavu, gdje donosi nove perspektive i znanja. No, možda me i najviše potaknula želja za upoznavanjem ljudi iz cijelog svijeta i stvaranjem prijateljstava. Za svoju prvu destinaciju odlučila sam odabrati Italiju, točnije Padovu. S obzirom na to da sam studentica Talijanistike, smatrala sam kako će mi ova prilika pomoći produbiti moje znanje talijanskog jezika i kulture, što uvelike doprinosi mom studiju. Druga i trenutna destinacija koju sam izabrala je Portugal, Braga, zbog ljepote zemlje i njezine kulture, ali i jezika koji sam već dugi niz godina željela naučiti. U Padovi sam provela pet mjeseci, tj. jedan semestar, kao što ću i u Bragi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Miguel: Sudjelovao sam u Erasmus programu u drugom semestru akademske godine 2022.-2023. i upisao sam kolegije iz fizike na Università degli Studi di Napoli Federico II, u Napulju, Italiji. Moje sveučilište ima popis država i sveučilišta koji sudjeluju u tom programu pa sam tako odabrao gdje ću ići na Erasmus. Budući da sam sudjelovao u drugom semestru, neka mjesta su već bila popunjena jer su ondje još bili studenti koji su došli u prvom semestru. Želio sam ići s prijateljem pa smo se dogovorili za smjerove koji su imali barem dva slobodna mjesta. Osobito mi se svidjela Italija jer nikada nisam bio ondje, relativno je blizu Portugala, a čuo sam i za talijansku fantastičnu hranu i predivna mjesta koja se moraju posjetiti.

Mariana: Sudjelovala sam u Erasmus programu na posljednjoj godini studija sestrinstva, na četvrtoj godini. Išla sam na jedan semestar studirati u inozemstvo. Bila sam u Italiji i odabrala sam tu destinaciju jer jako volim talijansku kulturu, njihovu povijest pa sam htjela doživjeti drugi pogled na svijet. Erasmus program pohađala sam od rujna 2023. do veljače 2024. Moj program razmjene trajao je pet mjeseci i posjetila sam brojne gradove, provodila vrijeme s prijateljima, a u isto vrijeme sam odrađivala obveze na fakultetu i obavljala praksu u okviru svog studija.

Foto: Maria Carvalho Maria Carvalho

Maria: Treću godinu preddiplomskog studija provela sam u Norveškoj, gdje sam išla putem Erasmus programa. Alesund je predivan grad blizu Geirangerfjorda, koji je jedan od najpoznatijih fjordova u Norveškoj. Vrlo sam sretna što sam odabrala Norvešku, gdje je priroda nevjerojatna, a ljudi su vrlo ljubazni i gostoljubivi. Trebala sam ostati samo jedan semestar, ali toliko mi se svidjelo da sam ostala cijelu godinu. Stekla sam mnogo prijatelja i upoznala puno ljudi, ne samo Norvežana, nego i Talijane, Nizozemce, Francuze, i mnoge druge. Još uvijek se čujemo i šaljemo si fotografije.

Foto: Aleksandra Dragić Barsella Aleksandra Dragić Barsella

Kako ste se prijavili na Erasmus?

Aleksandra: Za Erasmus sam saznala jer sam pronašla letak na fakultetu te me ideja koja stoji iza toga dosta zainteresirala. Nakon toga sam istražila detaljnije o čemu se radi te se odlučila prijaviti. Prijava je tekla dosta jednostavno, trebali su se prikupiti neki dokumenti (potvrda o upisu na fakultet i prijepis ocjena) i ispuniti online obrazac te izabrati ekvivalentni predmeti, koji se potom upisuju u Learning Agreement. Naišla sam na nekoliko komplikacija što se tiče Learning Agreementa, kao što su neke promjene vezane uz izabrane predmete, no sve je moguće izmijeniti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mariana: Profesor odgovoran za međunarodne odnose u zemlji domaćinu preporučio nam je ovaj program.

Maria: Ovaj program sam otkrila putem konferencije koja je održana na mom sveučilištu u Portugalu. Norveška je odabrala mene! Trebala sam nešto drugačije i izazovno, mjesto gdje bih mogla rasti kao osoba, ali i profesionalno. Alesund je važno mjesto za pomorstvo. NTNU je također izvrsno sveučilište, imaju brojne resurse i aktivnosti koje omogućavaju studentima posebno iskustvo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Maria Carvalho Norveška

Jesu li osigurani smještaj i hrana?

Aleksandra: Dodijeljena je i stipendija, čime si možemo osigurati sve što nam je potrebno za život u novoj državi, kao što je hrana, smještaj i karta za put. Smještaj se mora samostalno naći, no neka sveučilišta nude studentske domove kao opciju, za koje se samo potrebno prijaviti, bez ikakve potrage.

Miguel: Tijekom Erasmus razmjene bio sam smješten u Airbnbu, u četvrti Chiaia. Prije nego što sam iznajmio taj smještaj, istraživao sam opcije koje je moje sveučilište nudilo u suradnji s nekim iznajmljivačima na tom području. Međutim, web stranica koju su mi preporučili bila je prilično zbunjujuća i nisam mogao pronaći dostupne stanove. Mislim da nije bilo dostupnog smještaja ni na kampusu od sveučilišta.

Foto: Maria Carvalho

Mariana: Bila sam smještena u sveučilišnoj rezidenciji Studentato San Bartolameo, koja se nalazi blizu centra grada. Pješice mi je trebalo 40 minuta do centra grada i pet minuta autobusom. Smještaj je bio odlično lociran, a omjer cijene i kvalitete bio je izvrstan. Sveučilišna rezidencija San Bartolameo ima oko 820 kreveta. Nalazi se na jugu Trenta i nudi mirno, ali i međunarodno okruženje te je idealno za društveni i kulturni život studenata. Bila sam u apartmanu s dvije jednokrevetne sobe i jednom dvokrevetnom sobom. Također smo imali dvije kupaonice i zajednički prostor s dnevnim boravkom i kuhinjom. Rezidencija je imala i tri teretane, čitaonice, ali i ostale zajedničke prostore.

Maria: Kada sam stigla u Norvešku, moj smještaj je već bio organiziran. Erasmus studenti dobiju ponudu smještaja, tako da su sigurni da imaju mjesto za boravak dok studiraju. U usporedbi s drugim cijenama koje sam vidjela, smještaj je bio pristupačan. Studenti mogu odabrati jedan od tri smještajna objekta - jedan unutar kampusa, drugi odmah izvan kampusa, tri minute pješice, i treći u prirodi, ali i dalje vrlo blizu, oko 15 minuta pješice. Ja sam odabrala smještaj udaljen tri minute hoda od sveučilišta. Ne samo da sam živjela vrlo blizu svojih prijatelja, već sam imala i puno prilika za upoznavanje novih ljudi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Aleksandra Dragić Barsella Aleksandra Dragić Barsella

Biste li preporučili i drugima da se prijave na Erasmus? Što vam je taj program omogućio?

Aleksandra: Moj Erasmus program bio je izvanredno iskustvo koje mi je omogućilo da steknem mnoge vještine, poput samostalnosti i prilagodbe u novom okruženju. Upoznala sam mnoge ljude i različite kulture, što mi je pomoglo da shvatim koliko je ovo iskustvo neprocjenjivo. Akademski, Erasmus mi je omogućio učenje kroz različite pristupe, čime sam unaprijedila svoje znanje u okviru studija. Naravno, pružio mi je i priliku da putujem i istražujem novu zemlju. Preporučila bih svima pogodnosti institucija Europske unije, kao što su Erasmus projekti. Ova iskustva su oblikovala moj pogled na svijet i na sve različitosti koje nudi te su doprinijela i mom profesionalnom razvoju, kao i ostavili nezaboravne uspomene.

Miguel: U Napulju sam boravio pet mjeseci. Tijekom tog vremena, prijatelj i ja istraživali smo grad i okolna mjesta. Također smo putovali vlakom do drugih gradova u Italiji - Rima i Firence. Posjećivali smo muzeje, razgledavali znamenitosti i istraživali ulice Napulja. Uživao sam u svakoj šetnji, ali kada smo se popeli do vulkana Vezuv, osjećaj je bio neopisiv. Također je bilo nevjerojatno iskustvo posjetiti Pompeje i Paestum. Osim Napulja, uživao sam i u vremenu provedenom u Firenci i Rimu, iako smo u Rimu ostali samo jedan dan pa smo morali žuriti na svako mjesto. Iskreno preporučujem Erasmus program, osobito ako idete s prijateljima. To je sjajan način da postanete neovisni, a meni je to iskustvo omogućilo da upoznam stranu zemlju i kulturu. Definitivno bih to ponovio.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mariana: To je bilo jedno od najboljih iskustava u mom životu. Upoznala sam nevjerojatne ljude i stekla nove prijatelje. Puno sam naučila o Italiji i drugim zemljama. Toplo bih preporučila svima da sudjeluju u programu poput Erasmusa jer je to prilika da proširimo svoje horizonte, naučimo nove stvari i bolje upoznamo sebe. Također, daje vam mogućnost da izađete iz svoje zone komfora. Nikada neću zaboraviti tih pet mjeseci koje sam provela ondje i ljude koje sam tamo upoznala. Sva ta iskustva oblikovala su me u osobu koja sam danas i ne mogu biti zahvalnija na ovoj prilici. Postala sam neovisnija i odgovornija. Također, bolje upravljam vremenom i razumijem što je zaista važno. Ukratko, to je iskustvo života i svatko bi trebao iskoristiti priliku i doživjeti to barem jednom u životu. To je jedinstveno iskustvo, definitivno.

Foto: Maria Carvalho Maria Carvalho u Norveškoj

Maria: Odlazak u Norvešku je bio ogromna promjena za mene. U Portugalu živim u Lisabonu, gdje se uvijek nešto događa, gdje postoje sve vrste trgovina, restorana, muzeja, mjesta za posjetiti, stvari za probati, koncerata i festivala. U Alesundu je sve drugačije. Imaju samo jedan shopping centar, možda 15 restorana, dva ili tri muzeja, jedan veliki festival godišnje, dva kafića, a grad se može obići pješice od jednog do drugog kraja za 30 minuta. Norvežani su vrlo aktivni i zdravi ljudi, za njih je savršen plan za nedjelju – planinarenje od šest sati. Znaju plivati usred fjordova, a nakon toga pripremaju roštilj. Tako smo moji prijatelji i ja provodili vrijeme. Kada je snijeg padao, išli bismo na skijanje ili bi pržili marshmallowse oko logorske vatre. U drugom semestru smo drugi studenti i ja u suradnji s Crvenim križem stvorili ISA – International Students Alesund, kako bismo osigurali sigurno mjesto i podršku svim studentima koji su došli u Alesund. To je bio veliki korak u procesu privlačenja više međunarodnih studenata u Alesund. Preporučila bih Erasmus program svima koji žele rasti i imati prednost u odnosu na svoje kolege. Ali budite oprezni – odlazak na tako drugačije mjesto nije za svakoga, uvijek morate imati otvoren um i želju za učenjem o drugim kulturama i isprobavanjem novih stvari. Priroda u Norveškoj je jedinstvena. Tijekom zime bi sunce bilo samo od 10 do 14 sati. To je nešto zaista posebno. Također je magično vidjeti nekoliko puta auroru borealis. Dok sam bila u Norveškoj sveučilište mi je omogućilo da besplatno pohađam tečaj norveškog jezika, unatoč tome što su svi savršeno govorili engleski. Predavanja su na sveučilištu bila vrlo zanimljiva, iako su bila malo zahtjevnija nego u Portugalu, ali uz malo više učenja, sve je bilo ostvarivo. Moje iskustvo bilo je nevjerojatno i sretna sam što ga mogu podijeliti s drugima.

POGLEDAJTE VIDEO: Danas je taj dan: Imaju veće plaće, drže većinu vodećih pozicija, ali i oni se bore sa stereotipima