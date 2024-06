Justus Reid je devet mjeseci boravio na našim prostorima, nakon čega je objavio video u kojem je usporedio život u Americi i u Europi, a jednim komentarom je posebno naljutio pratitelje s Balkana.

"Ono što mi najviše nedostaje iz Amerike nakon godinu dana života u Europi je mentalitet. U Europi se sve odvija jako sporo, a posebno na Balkanu gdje sam boravio. Uvijek ima vremena za kavu, nema žurbe, neograničeni dani bolovanja i svaki drugi dan je praznik za odmor. Znate što ja radim za opuštanje? Radim na kompleksnim videima, nemogućim projektima na autu, otkrivanju novih mjesta i kultura i pokretanju novih poslova. Završiš jedan zadatak i dođu tri nova", komentirao je.

Balkanci žive usporeno

Zatim je objasnio da nikad ne treba stati s poslom: "Moj američki mentalitet donio mi je slavu, novac i utjecaj na drugom kontinentu gdje mogu nadmašiti svoju konkurenciju, ali nikada ne mogu imati mir ili zadovoljstvo. Kad odlučim da sam zadovoljan, prestat ću raditi, ali ako prestanem raditi, ne mogu biti zadovoljan. Američki mentalitet me tjera da pomičem svoje granice do beskonačnosti i volim to. U međuvremenu Balkanci sretno ispijaju kavu u kafiću ispod brda i misle: 'Hvala Bogu da to nisam ja." Taj komentar je razljutio brojne Balkance.

"Baš si se nalupetao, dečko! Nisi ti shvatio balkanski mentalitet! Ovdje su ljudi jednostavno dobri i znaju uživati", napisao mu je jedan pratitelj. "Za razliku od tebe koji mlatiš praznu slamu na Balkanu, ja poznajem jako puno ljudi koji rade od jutra do mraka, na tom istom Balkanu. Ako baš hoćeš neku usporedbu s Amerikom - takvi ljudi u Americi se zovu 'bogataši', a ovdje sklapaju kraj s krajem", objasnio mu je drugi.

"Život je više od samog rada. Mi radimo da bismo živjeli, a ne živimo da bismo radili", "Istina, mi znamo kako uživati u životu. Nije sve u novcu", "Brate, opusti se", glasili su ostali komentari.

Nakon što je primio negativne komentare, Justus je objasnio što je zapravo htio reći: "Balkanci cijene obitelj, prijatelje i uspomene više od posla, dok Amerikanci cijene rad više od svega, ponekad čak više i od vlastitog mira i sreće. Na Balkanu mi ljudi uvijek govore da previše radim, u Americi mi kažu da ne radim dovoljno. Puno ljudi me pogrešno razumjelo misleći da sam rekao da su Balkanci lijeni, ali nisam to mislio. Samo imaju drugačije prioritete i to je nešto na što mi je teško naviknuti se. Razumijem da mnogo Balkanaca naporno radi da skrpa kraj s krajem i da je i mnogo onih jako uspješnih, no provođenje vremena s obitelji, prijateljima pa čak i strancima poput mene im je najvažnije. To nije slučaj u Americi. To je najvjerojatnije i razlog zašto su Balkanci koje sam upoznao većinom sretni, dok Amerikanci nisu, bez obzira koliko materijalnih stvari imaju."

