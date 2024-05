Jimmy Sween, američki je tiktoker koji zajedno sa svojom suprugom i kćeri putuje svijetom u potrazi za mjestom gdje bi mogli živjeti. Razloge zbog kojih ih neki od gradova “razočaraju” na humorističan način dijeli na svom profilu, a vrlo često njegove reakcije privuku velik interes korisnika spomenute društvene platforme.

Na popisu gradova koje je posjetio, a u kojima kaže da nikada ne bi mogao živjeti, su Barcelona, Milano, Istanbul, Podgorica, Beč i München, a sada je otkrio i što ga sprječava da s obitelji preseli u Dubrovnik.

“Dubrovnik - ne smetaju mi stepenice, ali vi ste s njima otišli malo predaleko”, rekao je.

“Ovo je moje mišljenje, mrzite me koliko želite,” istaknuo je Jimmy.

S druge strane, Beograd ga je kao destinacija za život prilično oduševio.

"Beograd zapravo popunjava većinu naših zahtjeva, no ako ćemo živjeti u Europi, onda želimo živjeti u gradu iz kojeg lako možemo doći do drugih europskih gradova. A zahvaljujući krvavoj povijesti Balkana, oni nisu baš međusobno povezani. Plus, jeftinije aviokompanije još nisu stigle do Srbije. Ali ako vas zanima jedan od najpodcjenjenijih gradova u Europi - to je Beograd", zaključio je.

