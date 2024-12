Stručnjak upozorava: 'Ovaj miris iz auta može biti veliki problem. Hitno provjerite'

Scotty Kilmer, jedan od najpopularnijih mehaničara na YouTubeu, upozorio je vozače da određeni miris može dovesti do požara u vozilu te je otkrio što vozači trebaju učiniti ako ga osjete.

Scotty je upozorio na najčešći uzrok požara u vozilima te je otkrio kako iza toga obično stoji curenje benzina.

"Jeste li vidjeli sve one videozapise automobila koji gore? Objasnit ću vam zašto se automobili zapale i što možete učiniti u vezi s tim. Kod konvencionalnih benzinskih vozila, požari općenito nastaju zbog problema s gorivom, plin izaziva vatru", rekao je.

"Ako se vozite u automobilu i osjetite miris benzina, čim prije saznajte odakle dolazi i popravite to. Ako vidite da benzin curi ispod automobila odmah to popravite. Ako otvorite haubu i osjetite miris benzina, popravite to, provjerite curi li cijev za gorivo", upozorava ovaj automehaničar.

Redovan servis je vrlo važan

U većini slučajeva, požari u automobilima nastaju jer je jedan od vodova za gorivo puknut i iz njega curi zapaljiva tekućina. To je osobito slučaj kod starijih vozila, kod kojih gumeni vodovi postupno propadaju s vremenom ako se ne provjeravaju redovito ili su popravci dovoda goriva već ranije loše napravljeni.

Iako vožnja automobila u takvom stanju može predstavljati ozbiljan rizik, vjerojatno će vozači prvo osjetiti miris benzina koji curi. Scotty je preporučio vozačima da ne riskiraju i da odvezu svoje vozilo na servis prije nego što se dogodi bilo kakva šteta.

U slučaju požara u automobilu, vozači bi trebali ostati što smireniji i djelovati brzo kako bi izbjegli da im dim zakloni pogled ili uđe u pluća. Vozači se moraju zaustaviti, ugasiti motor kako bi se ograničilo daljnje širenje goriva i udaljiti sebe i ostale putnike što dalje od vozila, piše Express.

Važno je da se ne vraćaju u vozilo po stvari, jer velika količina goriva stvara opasnost od eksplozija. Trebali bi što prije pozvati 112, broj za hitne slučajeve.

