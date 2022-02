Američki su znanstvenici izvijestili da su jednom od metoda transplantacije matičnih stanica po prvi put vjerojatno izliječili HIV kod jedne žene. Ona, javnosti poznata kao "pacijentica iz New Yorka", ulazi u "klub" s trojicom muškaraca kojima su znanstvenici izliječili HIV, makar se navode još dvije žene čiji je imunitet iz potpuno nepoznatih razloga pobijedio taj virus. Stručnjaci su uvjereni da će korištena metoda povećati broj onih koji bi mogli dobiti sličan tretman protiv HIV-a na nekoliko desetaka godišnje, piše NBC.

Prvi slučaj uspješnog izlječenja od HIV-a su znanstvenici obznanili 2008. godine. Tada su liječili Amerikanca Timothyja Raya Browna od akutne mijeloične leukemije te su mu transplantirali matične stanice donora s rijetkom genetskom abnormalnošću koja je omogućavala prirodnu otpornost na virus HIV-a. Ta je strategija izliječila još dvoje ljudi, ali je, doduše, bila bezuspješna u velikom broju slučajeva.

Ova terapija služi kao svojevrsna zamjena nečijeg imuniteta tuđim, kako bi se osoba lakše borila s rakom ili HIV-om. Liječnici najprije uništavaju izvorni imunološki sustav kemoterapijom ili zračenjem, a potom presađuju matične stanice otporne na HIV, kako novo množenje virusa ne bi moglo zaraziti niti jednu drugu imunološku stanicu. Naravno, to je moguće jedino pod uvjetom da sve bude savršeno odrađeno.

Mukotrpno traženje donora

Deborah Persaud, specijalistica za pedijatrijske zarazne bolesti na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Johns Hopkins koja predsjedava znanstvenim odborom koji stoji iza ove studije slučaja tvrdi da su svi uzbuđeni zbog mogućeg novog slučaja izlječenja HIV-a, ali i da metoda liječenja matičnim stanicama “još uvijek nije izvediva strategija za sve, osim za šačicu milijuna ljudi koji žive s HIV-om”. Mnogi stručnjaci tu metodu smatraju neetičnom, jer je ona potencijalno smrtonosna, naročito kod onih koji nisu kandidati za takvu vrstu liječenja.

Doktorica Yvonne J. Bryson, specijalistica za dječje zarazne bolesti na Medicinskom fakultetu Davida Geffena na Sveučilištu UCLA se zajedno s Persaud udružila s drugim istraživačima, virologom i stručnjacima za transplantaciju matičnih stanica, kako bi proveli laboratorijske testove na "pacijentici iz New Yorka", kojoj je uz HIV dijagnosticirana i leukemija. Nastojali su premostiti veliki problem pri pronalaženju idealnog donora matičnih stanica.

Naime, idealan donor treba imati, uz već spomenutu genetsku abnormalnost, i dovoljno blizak humani leukocitni antigen (HLA) da bi vjerojatnost za uspješnom transplantacijom matičnih stanica bila veća. No, šanse da će liječnici pronaći idealnog donora su male, jer se genetska abnormalnost koja sprječava zarazu stanica HIV-om pojavljuje uglavnom kod ljudi podrijetlom iz sjeverne Europe, ali čak i kod njih u otprilike jedan posto slučajeva. U SAD-u, s druge strane, 40 posto stanovništva je afroameričkog podrijetla, 25 posto su hispanci, a od 1,2 milijuna ljudi zaraženih HIV-om, oko 28 posto su bijelci.

Prednosti krvi iz pupkovine

Postupak kojim je liječena "pacijentica iz New Yorka", razvio je tim s njujorške medicinske škole Weill Cornell, prvenstveno kako bi proširili mogućnost liječenja leukemije kod osoba koje nemaju donore matičnih stanica s odgovarajućim HLA-om. Pacijent najprije dobiva krv iz pupkovine bogatu matičnim stanicama u razvoju da bi dan kasnije dobio veću dozu odraslih matičnih stanica, koje se potom brzo šire, a s vremenom ih mijenjaju matične stanice iz pupkovine.

Upravo su one važne, jer je krv iz pupkovine prilagodljivija tretmanu i ne zahtijeva striktno blizak HLA za liječenje raka. No, matične stanice iz pupkovine obično nisu dovoljne za liječenje raka u odraslih osoba, pa su takvi tretmani uglavnom usredotočeni na djecu, iako bi dodatna transplantacija matičnih stanica mogla pripomoći u prevladavanju tog nedostatka. "Pacijentica iz New Yorka" imala je sreće što su pronašli genetsku abnormalnost koja daje otpornost na HIV u krvi iz pupkovine donora dojenčeta. Njegove su matične stanice uparili onima odrasle osobe. Iako su oba donora samo djelomično odgovarala pacijentici, ova metoda omogućila je i ovakav oblik transplantacije.

"Procjenjujemo da godišnje u SAD-u ima otprilike 50 pacijenata koji bi mogli imati koristi od ovog postupka. Sposobnost korištenja djelomično usklađenih transplantata krvi iz pupkovine uvelike povećava vjerojatnost pronalaska odgovarajućih darivatelja za takve pacijente", rekao je stručnjak za transplantacije matičnih stanica, Koen van Besien.

Još jedna prednost u primanju krvi iz pupkovine jest i ta što je banke krvi moguće puno lakše pregledati na abnormalnost otpornosti na HIV nego banke koštane srži, iz koje liječnici obično traže donatore. Tako je pacijentica imala već šanse za izlječenjem i zasad joj vrlo dobro ide. Tri godine nakon transplantacije, njezini su liječnici prekinuli uobičajeno liječenje HIV-a, a ni 14 mjeseci kasnije virus se nije pojavio. Stručnjaci su testirali "pacijenticu iz New Yorka" visoko-osjetljivim testovima koji su svi odreda bili negativni. Nisu pronašli niti antitijela na virus. Pokušali su namjerno zaraziti njene imunološke stanice HIV-om, ali bezuspješno.

"Bilo bi vrlo teško pronaći podudaranje HLA-a i ovu rijetku mutaciju da nismo bili u mogućnosti upotrijebiti stanice krvi pupkovine. To otvara ovaj pristup u liječenju raznolikijeg stanovništva", rekla je doktorica Bryson, dodavši kako "pacijentica iz New Yorka" nije izliječena, već je u remisiji.

Remisija, a ne izlječenje

Stručnjaci su, naravno, oprezni, jer su poučeni dosadašnjim neuspješnim primjerima kad bi se kod pacijenata virus vratio za nekoliko mjeseci ili godina. Stoga tvrde da bi pacijentica trebala biti izliječena ako se ne pojave bilo kakve naznake virusa u sljedećih nekoliko godina. Uz to, na njenom se primjeru pojavila još jedna prednost transplantiranja matičnih stanica iz krvi pupkovine.

Naime, sva trojica muškaraca izliječenih od HIV-a doživjela su bolest domaćina, odnosno njihovo je tijelo odbacilo donirane matične stanice. U tom slučaju nastaju teške upale, koje mogu oslabiti organizam do te mjere da će se rak ili HIV ponovno vratiti, što može dovesti i do smrti, kao u slučaju Timothyja Raya Browna, koji je preminuo u rujnu 2020. nakon što mu se vratila leukemija.

"Pacijentica iz New Yorka" bila je druga osoba s HIV-om koja je dobila matične stanice iz krvi pupkovine. Prva je preminula od raka ubrzo nakon tretmana 2013. godine. No, neimenovana žena je i dalje asimptomatska, zdrava i, prema tvrdnjama liječnika, "uživa u životu".