Više od tri milijarde ljudi koristi Facebook svaki mjesec, od čega gotovo 2,6 milijardi se svakodnevno prijavljuju, tvrdi Facebook. Računica pokazuje da oko 400 milijuna ljudi ima račun, ali se ne prijavljuju često. Ne radi se o tome da im se sviđa sama platforma, nego je Facebook postao toliko važan dio naših života na internetu da potpuno brisanje računa nije opcija ako se želite prisjetiti rođendana, prijaviti se na druge platforme ili ostati u kontaktu s poznanicima.

Kada se Naydeline Mejia pridružila Facebooku 2011., stalno ga je koristila.

„Još nisam bila na Twitteru, a Instagram u to vrijeme nije još bio popularan", rekla je Mejia, 22-godišnjakinja iz New Yorka, za Mashable. "Vjerojatno sam bila na platformi svaki dan, možda svaki drugi dan. Koristila bih je za povezivanje s prijateljima iz škole te kao alternativu za slanje poruka“, kaže

Onda se prije nekoliko godina počela sve rjeđe prijavljivati. Pažnju joj je privukao Instagram, gdje je bilo više njenih prijatelja. Sada, kaže, "gotovo nikad nije na Facebooku". Ali račun nije izbrisala.

'Uopće ne uživam u platformi'

Tahmina Osmanzai, 26-godišnjakinja iz New Yorka, jedna je od prilično neaktivnih korisnika Facebooka. „Pridružila se 2010., rekla je za Mashable, ali je nikada ne koristi jer, kaže, "uopće ne uživam u platformi."

„Kada sam imala aplikaciju na mobitelum, bila je mali crvić. Kada ga koristim na računalu, gotovo je nepodnošljivo spor pa je korištenje posao a ne užitak", objasnila je Osmanzai. Dodala je: "Facebook sam počela manje koristiti što sam više koristila Instagram. Točnije nakon fakulteta jer mi opcija grupa više nije bila potrebna. Nakon što je Facebook odvojio Messenger od glavne Facebook aplikacije, joiš sam ga manje koristila."

Alexandra Kuks, 25-godišnjakinja iz Queensa u New Yorku, napravila je Facebook račun 2008., ali je za Mashable rekla: "Iz godine u godinu koristila sam ga sve manje i manje."

Od govora mržnje do trgovanja podacima

Osim nezgrapnosti i aplikacije i verzije za desktop, postoji mnogo razloga za brisanje računa na Facebooku, među ostalim i onaj etički. Možete birati što vas više ljuti - od neuvjerljivog pokušaja da se uhvati u koštac s ruskim uplitanjem u američke izbore 2016.; skandal Cambridge Analytica koji je otkrio koliko podataka Facebook uzima od svojih korisnika; "lažne vijesti" i širenje dezinformacija; njegova uloga u olakšavanju govora mržnje; činjenica da su ga preuzeli boomeri.

"Stvarno je teško vidjeti kako ljudi dijele članke koji su, doslovno, lažne vijesti", kaže Kuks. "Da, to se događa na svim postojećim društvenim mrežama, ali najviše sam to vidjela na Facebooku. U zadnje vrijeme vidim dosta postova s oznakom jesu li podijeljene informacije točne ili ne. Da li u potpunosti vjerujem u to? Ne, nastavit ću s vlastitim istraživanjem. Ali to je početak."

Za mnoge korisnike, ne radi se o tome da ne žele izbrisati svoj Facebook nego je Facebook postao toliko isprepleten s načinom na koji fukncioniraju na internetu da mu zapravo ne mogu pobjeći. Napustiti Facebook značilo bi promijeniti čitavu interakciju s internetom.

Nametnuo se kao dio internetskog DNK

To, naravno, nije slučajnost. Htjeli mi to ili ne, Facebook je sada dio naše internetske DNK. Anketiranje ljudi koji ne koriste 'fejs' a ipak nisu obrisali svoje profile, odgovori su različiti – od toga da im pomaže u pamćenja važnih događaja i tuđih rođendana, čuvaju zadnju liniju komunikacije s dalekom rodbinom ili davnim poznanicina, ili jednostavno žele imati profil za svaki slučaj.

Ne možete se sjetiti niti jednog datuma

Facebook je jedno od rijetkih mjesta na kojem se mogu pratiti važne godišnjice ili podsjetnici o okupljanju na koju treba ići. „Na fesj samse prijavim kako bi vidjela slike psa na kojima me moj dečko označi i da bih provjerila rođendane koje sam možda zaboravila.", kaže Osmanzai.

Za prijavu na druge platforme potreban vam je Facebook

Sve platforme i aplikacije društvenih medija toliko su međusobno povezane da je teško i zamisliti da ih se može odvojiti jedne od drugih. Iako manje aplikacija sada u potpunosti zahtijeva da imate Facebook ili Instagram račun da biste se prijavili za njihovu uslugu nego ranije, prijava na većinu aplikacija je i dalje mnogo lakša ako možete samo kliknuti gumb „prijavi se preko Facebooka“ umjesto unosa vlastite prijave i lozinke.

Veza s drugim aplikacijama

Za neke korisnike, brisanje njihovog Facebook računa značilo bi brisanje i pristupa drugim aplikacijama. Do nedavno ste morali imati Facebook račun da biste stvorili Tinder račun, a povezivanje vaših Facebook i Instagram računa s vašim profilima za upoznavanje olakšava dodavanje fotografija. Puno je posla postaviti novi račun svaki put kada poželite koristiti novu uslugu prijevoza ili aplikaciju za dostavu hrane . Facebook rješava taj problem.

Zaista ne nedostaje razloga za #DeleteFacebook inicijativu koja je započeta nakon otkrića da je Cambridge Analytica prikupila podatke milijuna korisnika bez njihovog pristanka. Pokret nije uspio pokrenuti masovni bojkot Facebooka, što mu je bio cilj, ali je svakako povećao svijest o digitalnoj privatnosti.

A Facebook nije sam. Tehnički, možete imati Messenger račun ili Instagram račun bez Facebook računa, ali čini se smiješnim izbrisati Facebook račun samo da biste svo vrijeme proveli na drugoj platformi društvenih medija u vlasništvu Faceb.,.. ovaj, Mete.

"Također često koristim aplikaciju Messenger za komunikaciju s nekim od mojih najbližih prijatelja", rekao je Osmanzai. "Imamo različite telefone (iPhone v Android) i Messenger je postao naš omiljeni alat za komunikaciju." Ako bi izbrisala svoj Facebook račun, bilo bi teže razgovarati s njezinim prijateljima na Facebook Messengeru.

Zadnja spona s mnogima

Istraživanje Pew Research Centera iz 2015. pokazalo je da 28 posto američkih roditelja s odraslom djecom koristi stranice društvenih mreža poput Facebooka ili Twittera za komunikaciju sa svojim obiteljima. Kuks, na primjer, koristi Facebook kako bi ostala u kontaktu sa svojom obitelj u Argentini.

"Lijepo je vidjeti njihove fotografije njihovih života u Argentini, komentirati i čitati njihove odgovore kaže Kuks. "Ne govorim tečno španjolski, pa je komunikacija ponekad prilično teška, a gledajući njihove slike i njihove živote, svima nam je komunikacija puno lakša čini mi se kao zapravo vidim svoju obitelj, čak i kroz ekran računala ili telefona. Osjećam se vrlo povezana s njima i na tome sam zahvalna."

Brisanjem Facebooka, mnogi bi riskirali prekinuti veze s ljudima s kojima nemaju previše veze izvan mreže. Puno je lakše pratiti život članova šire obitelji tako da vidite što rade na Facebooku nego ih zvati.

A tu su i svi oni ljudi u vašem životu s kojima ne razgovarate često, ali ipak želite ostati u kontaktu, poput srednjoškolskog prijatelja, ili nekoga iz vašeg studentskog doma na fakultetu. Mogli biste trajno izgubiti kontakt s puno ljudi ako izbrišete svoj račun.

A to je i nostalgija. Za mnoge ljude, brisanje njihovog Facebooka (i time gubitak pristupa njihovom profilu) značilo bi prekid veza s isječcima iz svoje prošlosti. Osmanzai je rekla da je provela desetljeće stvarajući svoj profil onim što jest, a "pomisao da ga deaktivira jednostavno je ružna." Želi zadržati svoje označene fotografije, svoje postove na zidu i sve ostalo što bi nestalo ako bi izbrisala svoj račun.

"Imam toliko fotografija na Facebooku iz osnovne i srednje škole koje bi se najvjerojatnije izgubile da izbrišem svoj račun", rekla je Mejia.

Jedna od alternativa je da preuzmete arhivu vaše cijele Facebook povijesti kako biste je imali pri ruci – ali to neće biti isto kao da je sačuvate na interaktivnoj platformi.

Posao ponekad izisikuje

Nekima je Facebook jednostavno alat za posao. – bilo da je u pitanju netko tko ima poslovnu stranicu pa moraju imati i profil preko kojeg će upravljati stranicom tvrrtke, bilo da su u pitanju profesionalni kontakti…

"Ako koristim platformu, to je da ostanem u kontaktu s klubovima na fakultetui ili pronađem informacije ", rekla je Mejia i kao primjer navodi kada je razmišljala o odlasku u inozemstvo "Mislim da je glavni razlog zašto sam još uvijek na Facebooku taj što je još uvijek glavna platforma koju studenti koriste za povezivanje s drugim studentima i klubovima."