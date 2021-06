Taj je prostor obuhvaćen blagom mediteranskom klimom, no specifičnost Konavala leži u tome što se na ovom području sastaju morska obala i surovi stjenoviti dijelovi Dinarskog gorja s ispresijecanim plodnim dolinama na kojima se uzgaja vinova loza, maslinici te mnoge vrste voća i povrća.

U svim naseljenim dijelovima Konavala, krajobrazom dominiraju tradicionalno građene kamene kuće koje svjedoče o dugoj i bogatoj povijesti Konavala. U Zavičajnom muzeju u Čilipima izložene su narodne nošnje i vezovi, nakit, glazbala, namještaj te mnogi drugi predmeti koji će vas provesti kroz umjetničku i kulturnu baštinu ovoga kraja.

Kulturno umjetničko Društvo ‘’Čilipi’’ kako danas nosi naziv, osnovano je 1954. godine na inicijativu grupe entuzijasta. Bilo je to vrijeme kada su se ljudi okupljali ispred crkve, a osnivanjem društva željeli su potaknuti organiziranje kulturnog života u mjestu. Zato je danas, upravo ispred crkve, moguće uživati u tradicionalnoj izvedbi plesa ‘’Linđo’’.

Svi koji će Konavle posjetiti tijekom ljetnih mjeseci mogu ovdje pronaći najljepše plaže na kojima se mogu okupati i uživati u ljepotama konavoske obale. U tom kontekstu svakako valja spomenuti plažu Pasjača, koja se nalazi južno od naselja Popovići, a od Cavtata je udaljena oko 12 kilometara.

Pasjača ili Stare stijene Pasjača čine uski obalni pojas sitnog šljunka iznad kojeg se oštro uzdižu Konavoske stijene, pa je sama plaža skrivena i pomalo nepristupačna. Do Pasjače vodi uski i strmi puteljak i nizovi stuba kojima se spuštate sve do mora, no baš zbog svoje nedostupnosti plaža je djevičanski čista, s tirkiznim čistim morem, idealna za one koji traže netaknutu prirodu, mir i tišinu. Zbog svoje divlje i čiste ljepote, Pasjača je na portalu „Najbolja odredišta u Europi“ (European Best Destinations) proglašena najboljom europskom plažom 2020. godine.

Ljubiteljima aktivnog odmora Konavle pružaju neizmjerne mogućnosti

Biciklistima je na raspolaganju nekoliko uređenih biciklističkih ruta kojima mogu istražiti sve zakutke ovog čarobnog juga Hrvatske. Rute su različite duljine, prolaze kroz nenaseljene dijelove i povezuju sela s većim mjestima u Konavlima. Biciklističke staze su djelomično asfaltirane dok je na nekim dijelovima makadam, pa je upravo vožnja biciklima odličan izbor za što bolje upoznavanje i manje pristupačnih, a opet nevjerojatno lijepih dijelova konavoskog kraja.

Kraj je zanimljiv i planinarima koji svakako trebaju obići Sniježnicu (konavosku), najjužniji gorski greben planinskog masiva Dinarida u Hrvatskoj. Najviši vrh Sniježnice je Sv. Ilija na 1234 metara nadmorske visine, smješten iznad Kune Konavoske. Ovaj stjenoviti gorski predio Konavala prošaran je različitim vrstama mediteranskog bilja pa se ovdje osim pelina, vrijeske i smilja može pronaći i čarobna mandragora, vrlo zanimljiva i strogo zaštićena biljka koja se tradicionalno koristila u mnogim ljekovitim pripravcima.

Jedna od zaista posebnih avantura kroz koje možete doživjeti prirodne ljepote konavoskog kraja je jahanje na konjima. Opušteno jahanje zanimljivim stazama i šumskim puteljcima te uz samo obalu Konavoskih stijena sasvim je sigurno doživljaj koji će vaš boravak u Konavlima učiniti nezaboravnim i koji ćete još dugo prepričavati prijateljima.

Za sve željne adrenalinskih avantura, u Konavlima možete iskusiti uzbudljivu vožnju quadovima kroz prekrasnu divljinu i teže pristupačna područja ovog kraja, koja vodi preko rijeke Ljute i močvarnih terena sve do prekrasne ravnice Konavoskog polja, a tura obuhvaća prolazak uz litice geomorfološko-hidrografskog rezervata Konavoskih stijena s kojih puca nevjerojatan pogled na pučinu.

Nezaobilazno mjesto koje vrijedi posjetiti je Sokol grad, povijesno kulturna baština u mjestu Dunave, obrambena utvrda stara stotinama godina, koja je u različitim povijesnim razdobljima služila kao obrambeni štit od najezde neprijatelja. Iako je posljednjih 300 godina bila izložena utjecajima vremena i propadanju, ova veličanstvena tvrđava, izgrađena na nepristupačnoj stijeni visine 25 metara, prije nekoliko godina je obnovljena i otvorena za javnost. Sama obnova tvrđave provedena je uz predanu pažnju restauratora čime je očuvana sva njezina grandioznost te zadržan duh davnih vremena.

Uz sve prirodne ljepote, biološku i geografsku raznolikost te bogatu umjetničko-povijesnu baštinu, Konavle svojim gostima nude uživanje u tradicionalnoj gastronomiji koja se bazira na lokalno uzgojenim namirnicama i kvalitetnim vinima. Uz razvijeni agroturizam, mnogo restorana i konoba, svojim će gostima omogućiti uživanje u morskim i kontinentalnim specijalitetima, obojenih nezaboravnim autohtonim mirisima i okusima.

Prilikom posjete Konavlima, svakako morate kušati ‘’zelenu menestru“, autohtono jelo i najstarije zapisano jelo Dubrovačke Republike, kao i konavoski sir iz ulja. Ljubitelji kozletine svakako moraju probati pečenje ispod peke (sač), tradicionalno aromatično jelo koje se u Konavlima pripremalo u posebnim prigodama. Uživanje za stolom trebalo bi zaokružiti čašicom slavne dubrovačke malvasije, vrhunskim vinom sorte koja se u ovim krajevima uzgaja stoljećima.

Sadržaj producirao RTL Digital u suradnji s TZ Dubrovačko-neretvanske županije prema najvišim uredničkim standardima.