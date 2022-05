Muška pornozvijezda i redatelj Logan Xander otkrio je opasnu praksu koju pornoglumci koriste kako bi izdržali višesatna snimanja filmova za odrasle. To je dovelo do toga da neki erotski glumci moraju ispustiti tekućinu iz penisa kako bi mogli nastaviti snimati određen kadrove. Logan je otkrio da je to dosta često, kao i korištenje injekcija za erekciju.

'Kad se to dogodi, nitko ne prima plaću'

Erektilna disfunkcija je problem koji se proteže i dalje od pornoseta, ali s obzirom na vrijeme i novac koji se troši za snimanje, glumci često mogu posegnuti za ekstremnim sredstvima kako bi se borili protiv tog problema.

Logan Xander radi u glazbi, te režira i glumi u filmovima za odrasle. I, kao pornoglumac koji glumi u raznim scenama s muškarcima i ženama, Logan je priznao da je zbog jakog svjetla na setu povremeno koristio injekcije penisa zbog slabog pritiska, a s takvim problemom su se navodno često suočavali i njegovi kolege sa seta. Govoreći u podcastu Bougie Showa, Logan je upozorio nove pornoglumce da ne budu previše samouvjereni tijekom prvog puta na setu.

Naglasio je da su oni za koje je vidio da "propadaju" (što znači da nisu bili u stanju održati erekciju) bili oni koji su podcijenili rad u pornografiji. Iako je bilo neugodno za glumca, Logan je objasnio da neuspjeh u izvedbi također može imati teške posljedice za sve ostale uključene u produkciju.

"Kada se to dogodi, nitko ne prima plaću, nitko ne zarađuje, a mi smo to cijelo vrijeme potratili, tako da im možete dati samo nekoliko prilika", rekao je. I ovaj strah od neuspjeha često dovesti do toga da muške pornozvijezde pribjegavaju stimulansima kako bi se uvjerile da su dobre za odlazak na snimanje.

Gotovo svi pornoglumci koriste stimulanse

Voditelj podcasta upitao je Logana zna li za neke muške talente koji mogu održati erekciju bez stimulansa, a njegov odgovor je bio šokantan.

"Iskreno, nisam vidio. Čak i veterinari koji su u tome već deset i više godina, još uvijek uzimaju Viagru ili nešto slično", rekao je. Još jedno ekstremno rješenje kojem neki izvođači pribjegavaju je injekcija izravno u penis, no Logan je istaknuo kako je uvijek bio oprezan s ovom vrstom stimulansa jer takva praksa može uzrokovati niz ozbiljnih ozljeda.

"Morate znati svoju dozu. Mislim da sam prilično dobro shvatio svoje tijelo. Ne želim se zaje*avati, ali nisam imao nikakvih problema i neću pretjerivati. U početku je bilo jedno snimanje na kojem mi se nije dizao i stalno sam snimao sve više i više, a sada ako se to ikada ponovi, jednostavno ću se maknuti", zaključio je Logan.

Udubljujući se dalje u proces primanja injekcije, Logan je opisao kako se igla ubada u glavić penisa. "U početku sam se toga plašio i trudim se da to ne radim previše", priznao je.