Pitali smo Hrvate u koju bi se godinu vratili: Tri su stvari bile ključne za odabir

Bez obzira na to kako vrijeme brzo prolazi, sjećanja na određene godine ostaju i često ljude podsjećaju na to što su voljeli, izgubili ili što bi željeli promijeniti. Kada bi imali priliku vratiti se u prošlost, mnogi bi rado odabrali određeni trenutak koji im je obilježio život, donio sreću ili, pak, pružio priliku da isprave neke pogreške.

Iako se vrijeme ne može zaustaviti, svakome ponekad zatreba bijeg u prošlost koja je značajno utjecala na njih stoga smo u rubrici "Vox populi" na TikToku RTL-ovog portala Net.hr pitali građane kad bi se mogli vratiti bilo kad u prošlost, koju godinu bi odabrali.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hrvati bi promijenili svoju sudbinu

Hrvati su podijelili koja godina im je obilježila život, a oni mlađi su istaknuli u koje doba bi se vratili kako bi doživjeli najbolje godine ili pak promijenili sudbinu da ne dođe do ratova.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"1985. godina, zanima me kako je izgledala Hrvatska 80-ih, pogotovo Split za koji kažu da je bio u zlatnom dobu 80-ih godina, i zbog glazbe, kulture i svega ostaloga što to prati", rekla je jedna prolaznica.

I ostalima je važna glazba pa je tako jedan muškarac komentirao: "Da sam rođen krajem 60-ih i onda kako ulazim u tinejdžerske godine, tako postepeno otkrivam hip-hop i ja postanem taj neki od klasika. Ali ne, baš živjeti te osamdesete kroz tinejdžerske godine gdje je bila baš revolucija glazbe, tako da, to je to."

Drugi prolaznici su se prisjetili ratnih godina i priznali kako je to utjecalo na njihov život.

"Možda spriječiti neki rat, ako se da… tako da evo, Prvi ili Drugi svjetski rat, pokušati to spriječiti, ako je moguće", kazao je mladi muškarac, a s njim se složila i jedna Slavonka: "U 1991. da se izbjegne rat u Hrvatskoj koji nas je zahvatio jer sam ja iz Osijeka, ratno dijete. Doživjela sam strahote. Tako da nema rata u Hrvatskoj, evo to bih htjela da smo mogli izbjeći."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Možda početak osnovne škole, znači 2006. - 2007. kada nisam imala nikakvih problema, kada mi je jedini zadatak u životu bio hoću li ići danas u park i s kojom barbikom ću se igrati", dodala je jedna djevojka.

Nekim muškarcima je uspješna godina bila kada su njihovi omiljeni klubovi pobijedili u sportovima pa je tako jedan muškarac komentirao: "2007., to je bila onako godina puna uspjeha. Moj omiljen klub je osvojio Ligu prvaka - Milan." I mlađima je to bilo izuzetno važno, stoga je jedan mladić odabrao: "2018. Svjetsko prvenstvo u nogometu." Istu godinu odabrao je još jedan muškarac: "To je bila vrlo lijepa godina. Bilo je puno sretnih ljudi, nije bilo korone. Poslije korone sve se promijenilo. Bilo je bolje."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

S druge strane, ženama je važna moda pa je jedna djevojka izjavila: "Vjerojatno neku 2000. - 2010. jer volim tu modu koja je bila Paris Hilton style."

Među prolaznicima su bila i dva prijatelja iz inozemstva koji su nam također komentirali svoje najdraže godine: "2015. kada sam imao 15 godina. Vratio bih se u sretne dane." Drugi prijatelj je dodao: "Da, mislim 2015. ili 2016., ali ako bih se vratio dalje u prošlost, izabrao bih osamdesete. Bilo je zanimljivo." Kada je čuo odgovor svog prijatelja, morao se nadovezati: "Bilo je te mogućnosti? Htio bih vidjeti dinosaure prije nekoliko milijuna godina."

Osamdesete su bile godine

Mnogi korisnici TikToka su se složili oko desetljeća u koje bi se vratili. Kako idu stihovi poznate pjesme Daleke obale: "Jer osamdesete su bile godine kad smo stalno svirali."

"Ja bih u osamdesete", "Dino… tada je moralo biti ludilo doli", "Split 1985. ljeto, preko dana plaža, Bene i Institut, navečer ćevapi s ajvarom u Kantun Paulina i poslije ljetno kino", "Svi bi u 1980-e", "1985. da mogu na Live Aid", glasili su komentari.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ostali bi se vratili u bolje godine kada život nije bio toliko težak: "Volio bih da sam rođen 1947. taman da uživam u svojoj mladosti, a ne kao danas, da moram misliti hoću li imati za režije, hoću li uzeti kuću na kredit, hoće li me cura prevariti."

Podijelite i vi s nama na TikToku svoje mišljenje o ovoj i brojnim drugim temama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Za ovaj sport sigurno niste čuli! Ivan je najbolji u trčanju, ali pogledajte po čemu...