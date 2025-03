Hrvati otkrili koju izliku najčešće koriste kada žele izbjeći susret: 'To je to'

Kada se radi o izgovorima za izbjegavanje obaveza ili susreta, često se mogu čuti standardne izlike kojima se ljudi služe kako bi izbjegli neugodne situacije. Neki od njih su univerzalni i često se koriste, dok drugi mogu otkriti mnogo više o osobinama ljudi i kako gledaju na odnosime s drugima.

Ljudi različitih generacija koriste razne izgovore da bi izbjegli neželjene susrete, stoga smo u rubrici "Vox populi" na TikToku RTL-ovog portala Net.hr pitali građane koja im je najčešća izlika kada s nekim ne žele ići.

Hrvati o izlikama koje koriste za izbjegavanje susreta

Hrvati su u anketi podijelili koje izlike najčešće koriste kada žele izbjeći susrete s nekim. "Obično da se ne osjećam dobro", rekao je jedan muškarac, dok je drugi dodao, "Da nemam vremena. To je to u biti."

"Obično kažem da nemam vremena. Drugi put, tako je, to je to", složio se i treći prolaznik.

Mnogi koriste slične izgovore kako bi izbjegli susrete pa tako i muškarac koji je rekao: "Žurim se, nemam vremena."

Svoju najčešću izliku je obrazložila i jedna žena: "Ne mogu. To mi je najčešće. Ili kažem da jednostavno ne želim. Sad imam točno toliko godina da to već mogu početi govoriti, ali to ne znači da ne želim ići s tom osobom negdje u nekom drugom trenutku."

Kako nemaju svi iste stavove o izgovorima, jedna žena je odjeljku komentara podijelila svoje mišljenje o tome.

"Čemu isprika ako se družite s ljudima koje volite", komentirala je.

Podijelite i vi s nama na TikToku svoje mišljenje o ovoj i brojnim drugim temama.

