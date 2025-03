Povratak astronautkinje iz svemira izazvao zabrinutost: 'Imala je više problema'

Dva NASA-ina astronauta vratila su se na Zemlju nakon devet mjeseci provedenih u svemiru. Sunita Williams (59) izvukli su iz SpaceX Dragon kapsule i smjestili je na nosila, nakon što je ona tvrdila da se osjeća dobro. Međutim, liječnici su primijetili da je njezina desna ruka iznenada postala opuštena te da je pala uz njezina bedra, što je rezultat dužeg boravka u svemiru i nulte gravitacije.

Liječnici koji su pogledali snimku rekli su za Daily Mail da bi ovaj pokret mogao biti znak iscrpljivanja mišića uslijed boravka u svemiru 286 dana. U mikrogravitaciji mišići postaju manji jer tijelo ne mora naprezati mišiće kako bi održalo posturu. Liječnici kažu da bi njezino srce moglo biti smanjeno jer tijelo u svemiru ne mora trošiti puno energije za omogućavanje protoka krvi. Međutim, činjenica da je i dalje mogla podići ruku bila je dobar znak za njezino zdravlje. Stručnjaci su ipak još uvijek zabrinuti zbog njezinih tankih zapešća, koja mogu ukazivati na gubitak težine i mišićnu iscrpljenost.

Astronautkinje imaju više problema nakon povratka iz svemira

Dr. Stanton Gerson, stručnjak koji proučava kako boravak u svemiru utječe na ljudske stanice, rekao je da Sunita Williams izgleda puno slabije od kolege astronauta, Butcha Wilmorea.

"Imala je više problema s ustajanjem nego drugi astronaut. To može biti zato što je stvarno teško održavati mišićnu masu u svemiru bez pomoći gravitacije. U svemiru nema razlike u mišićnoj masi jer nema stresa i naprezanja zbog gravitacije, a samim tim ni vježbanja. To znači da kada izvodite vježbe povlačenja i guranja, one ne aktiviraju mišiće na isti način kao na Zemlji", objasnio je Gerson.

Na Zemlji, gravitacija stalno tjera mišiće, posebno one u nogama, leđima i trbuhu, da se opiru njenoj sili. To stvara napor koji pomaže održavanju snage mišića i sprječava njihovo slabljenje.

Liječnik je također istaknuo da je Sunita Williams bila vrlo iscrpljena nakon povratka na Zemlju. Astronautima je potrebno oko osam sati da spakiraju stvari i obave pripreme na svemirskoj stanici, a zatim još 17 sati da se odvoje i stignu natrag na Zemlju.

"Vidim da je sretna, ali umorna. Zamislite kako biste se osjećali nakon dugog leta preko Atlantika", napomenuo je.

Kad su ga pitali koliko mišićne mase astronauti mogu izgubiti u svemiru, odgovorio je da je to obično vrlo malo temeljem njegovog iskustva s prethodnim misijama.

"Nekada su astronauti čak dolazili s nešto više mišićne mase, iako su to bili rijetki slučajevi", dodao je.

Muškarci obično imaju više mišićne mase od žena pa čak i manji gubitak mišića može žene više pogoditi. Kad se astronauti vrate na Zemlju, mogu izgledati nestabilno.

"Unutarnje uho je prilagođeno uvjetima na Zemlji, ali u svemiru, zbog nedostatka gravitacije, gubi dio tekućine, zbog čega počinje funkcionirati drugačije. Kad se astronauti vrate na Zemlju, to može izazvati vrtoglavicu", objasnio je, dodajući da se radi o osjećaju kao da se vrtite ili krećete, iako u stvarnosti niste u pokretu.

Oporavak astronauta nakon povratka u SAD trajat će neko vrijeme, a stručnjaci kažu da to može odužiti do tri mjeseca. Međutim, nisu zabilježeni slučajevi astronauta koji pate od trajnih zdravstvenih problema zbog boravka u svemiru.

Dr. Vin Gupta, kirurg iz Zračnih snaga koji radi s osobama koje provode dugo vremena u zraku, rekao je da je dobar znak što je Sunita Williams još uvijek mogla podići ruku. "Ako netko može podići ruku, može je i spustiti, što znači da bi trebalo biti u redu", naglasio je.

