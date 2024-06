Nedugo prije smrti, mnogi su skloni razmišljati o stvarima za koje bi htjeli da su učinili drugačije.

"Mnogi bi željeli da su izražavali više ljubavi i više praštali te su posljednjim riječima u životu pokazali zahvalnost prema ljudima u svojim životima", poručio je nedavno onkolog Siddhartha Mukherjee tijekom govora na svečanosti na Sveučilištu Pennsylvania.

Spisateljica Bronnie Ware je provela osam godina pružajući pomoć ljudima koji su bili ozbiljno bolesni, a mnogi od njih su umrli. Primijetila je što su najčešće ljudi govorili prije smrti te za čime su najviše žalili. U knjizi "The Top Five Regrets of the Dying" navela je pet fraza koje je najčešće čula.

Foto: Shutterstock

Volio bih da sam imao hrabrosti živjeti život vjeran sebi, a ne život kakav su drugi očekivali od mene.

Volio bih da nisam toliko radio.

Volio bih da sam imao hrabrosti izraziti svoje osjećaje.

Volio bih da sam ostao u kontaktu sa svojim prijateljima.

Voljela bih da sam si dopustila da budem sretnija.

"Možda ćete odabrati fakultet, karijeru ili posao jer to žele vaši roditelji. Možda ste žrtvovali svoje snove o putovanju svijetom kako biste ostali blizu svojih voljenih. Uštedite si cijeli život grižnje savjesti stavljajući svoje interese i sreću na prvo mjesto pri donošenju odluka, savjetovala je Ware, piše CNBC.

