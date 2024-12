Jeziv, ali normalan: Ovaj zvuk ispuštaju ljudi koji imaju manje od 24 sata života

Kada tijelo počne umirati, ono čini niz specifičnih stvari, od kojih se neke događaju nekoliko mjeseci prije smrti, a druge u posljednjem danu čovjekova života.

U potonju kategoriju spada nešto što je poznato kao "samrtnički hropac", zvuk koji osoba proizvodi i to je znak da je možda u posljednja 24 sata svog života.

Samrtnički hropac se javlja kada osoba umire, jer gubi sposobnost gutanja, što znači da joj se slina nakuplja u grlu, a buka koju zrak stvara dok se kreće kroz ovu neprogutanu tvar proizvodi karakterističan zvuk.

Medicinska sestra u hospiciju Julie McFadden objasnila je da je to "nakupljanje male količine sline u stražnjem dijelu grla koje jednostavno zvuči jako loše".

Samrtnički hropac je normalna stvar

To je dio procesa umiranja, a zvuk je opisan kao "pucketanje, krkljanje" koji postaje sve glasniji kako osoba diše, dok drugi opisi kažu da može zvučati kao nešto između tihog stenjanja i hrkanja.

Ovaj jezivi zvuk ne uzrokuje bol osobi koja ga proizvodi, iako se obično uzima kao znak da je u posljednjem danu života.

Stručnjaci tvrde da je samrtnički hropac sasvim normalna stvar te da se treba pripremiti na mogućnost da ćete jednog dana taj zvuk čuti od nekoga do koga vam je stalo. To je jedna od mnogih stvari koje se mogu dogoditi tijelu dok umire, ali razumljivo je da može biti prilično uznemirujuće za one koji to čuju.

Osobi koja proizvodi samrtnički hropac možete pomoći tako da je stavite u sjedeći položaj na kratko ili je okrenete u položaj da slina može iscuriti, piše LADBible.

