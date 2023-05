Čak i oni vozači koji pažljivo održavaju automobil imaju neke navike kojima nesvjesno oštećuju svoje aute, a jedna od takvih navika je česta vožnja na kratkim destinacijama.

Mnogi od nas čak i u prodavaonicu koja se nalazi u blizini odlazimo automobilom, a to može skupo koštati.

Tijekom prelaska kratkih destinacija od stotinjak metara, motor ne dostiže radnu temperaturu, a to može dovesti do ozbiljnih kvarova, piše sd.rs. Vlaga ne stiže ispariti te se miješa s uljem, a stvaraju se i naslage nečistoća na EGR ventilu i drugim dijelovima motora. Posljedice mogu biti različite.

Miješanje ulja s gorivom

Prilikom vožnje na kratkim destinacijama također može doći do miješanja ulja i goriva, i u tom slučaju dolazi do promjena na ulju koje se mogu vidjeti čak i golim okom.

Ukoliko imate indikator, poželjno je da tijekom vožnje pratite temperaturu motora. Iz motora koji dostigne radnu temperaturu, kondenzacija isparava, međutim, u vozilima koja se voze na kratkim relacijama to se ne događa, i u njima će se vremenom akumulirati sve veća količina vode i goriva u karteru. Ulje zbog toga gubi svoja svojstva i nije u stanju ispuniti svoju funkciju, što dovodi do oštećenja motora, pa čak i do ozbiljnih problema.