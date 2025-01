Fantastičan trik kako naučiti psa da ne grize: 'Svladat će to u jednom danu'

Pseći biheviorist Will Atherton otkrio je najbolji način kako naučiti štene da ne grize. Svoj je savjet podijelio u videu na You Tubeu te istaknuo da je to jedan od uobičajenih problema sa psima koji su mlađi od šest mjeseci.

Stručnjak je upozorio da psi neće prestati gristi ako ih se ne podučava da to prestanu raditi u ranim fazama života. Može postati sve gore i gore ako svog ljubimca brzo ne naučite da to nije prikladno ponašanje.

Will je istaknuo važnost dugoročnog pristupa, jer se tako problem neće vratiti u budućnosti, te je rekao da je najbolji način da promijenite naviku grizenja psa da ga prvo preusmjerite na novi obrazac ponašanja.

Kako spriječiti psa da grize

Prvi korak je prekinuti psa kad počinje gristi, a jedna od metoda je pasivni pristup, što znači da ljubimca držite za ogrlicu dok ne prestane gristi. To će ga spriječiti u tome da dohvati sve što može ugristi. Ako odlučite slijediti ovu metodu, morate biti sigurni da su vaši postupci odlučni i da to možete učiniti kroz govor tijela.

Ali ova metoda možda neće biti djelotvorna kod svakog štenca, neki će možda trebati ono što Will naziva "aktivnim prekidom". U tom slučaju možete psa malo lupnuti, jer to oponaša ono što bi učinila njegova majka kada bi je počeo gristi za tijekom hranjenja, piše Express.

"Morate upotrijebiti minimalnu količinu sile potrebnu za postizanje maksimalnog rezultata. Koristeći kombinaciju ovih pristupa, trebali biste moći spriječiti svog psa da grize", rekao je Will.

