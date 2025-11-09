Izumi hrvatskih genija olakšali su nam život: Od Tesle i Vrančića pa sve do Rimca

Svjetski dan izumitelja, koji se obilježava 9. studenoga, prilika je za slavljenje ljudske kreativnosti i genijalnosti koje su oblikovale tijek povijesti. To je dan posvećen vizionarima čije su ideje, od jednostavnih uređaja do složenih sustava, postale pokretači napretka.

Hrvatska ima bogatu povijest izuma i otkrića koji su ostavili prepoznatljiv trag diljem svijeta. Od genijalnih ideja koje su oblikovale temelje moderne elektrotehnike do praktičnih rješenja koja svakodnevno koristimo, poput mehaničke olovke, hrvatski su umovi kroz stoljeća pokazivali iznimnu domišljatost i kreativnost.

Nikola Tesla

Rođen 10. srpnja 1856. godine u Smiljanu, Nikola Tesla jedan je od najutjecajnijih izumitelja u povijesti. Njegovi izumi, prvenstveno sustav izmjenične struje i koncept okretnog magnetskog polja, čine temelj suvremene elektrotehnike.

Tesla je svojim sustavom izmjenične struje promijenio način na koji svijet koristi električnu energiju. Njegova tehnologija omogućila je da se struja prenosi na velike udaljenosti brzo, sigurno i uz minimalne gubitke, što je bio temelj za globalnu elektrifikaciju.

Iako je veći dio života proveo u Sjedinjenim Državama, Tesla nikada nije zaboravio svoje korijene. Tijekom posjeta Zagrebu 1892. godine izjavio je da smatra svojom dužnošću, kao "rođeni sin svoje zemlje", pomoći gradu savjetom i djelom. Uz revolucionarne ideje o prijenosu električne energije, ostavio je i važna otkrića u području radiovalova, daljinskog upravljanja i rendgenskih zraka, čime je zauvijek promijenio modernu znanost.

Faust Vrančić

Znatno prije Tesle, u Šibeniku je djelovao Faust Vrančić (1551. – 1617.), svestrani humanist, izumitelj i leksikograf. U svojem djelu "Machinae Novae" (Novi strojevi), Vrančić je predstavio 56 inovativnih izuma i tehničkih rješenja koja su bila ispred svoga vremena. Među njima se posebno ističe Homo Volans (Leteći čovjek), detaljan nacrt padobrana koji sadrži ključne principe modernih konstrukcija.

Iako ne postoje pouzdani povijesni dokazi, predaja navodi kako je Vrančić osobno testirao svoj izum. Osim padobrana, Vrančić je osmislio i koncepte poput visećeg mosta, čime je demonstrirao napredno razumijevanje inženjerskih principa koji su kasnije pronašli primjenu u graditeljstvu.

Inovacije od 20. stoljeća do danas

Tradicija hrvatske inventivnosti nastavila se i u kasnijim razdobljima. Početkom 20. stoljeća Eduard Slavoljub Penkala patentirao je mehaničku olovku i nalivpero, izume koji su značajno unaprijedili pribor za pisanje, a njegovo je prezime postalo eponim u brojnim jezicima.

U istom razdoblju, Ivan Lupis konstruirao je prototip torpeda, dok je David Schwarz razvio prvi upravljivi zračni brod, čije je nacrte kasnije otkupio i usavršio Ferdinand von Zeppelin.

Inovativni duh prisutan je i u suvremenoj Hrvatskoj. Istaknuti primjer je Mate Rimac, poduzetnik i inovator čija je tvrtka Rimac Automobili postigla globalno priznanje. Njegovi električni hiperautomobili, poput modela Nevera, predstavljaju vrhunac tehnologije u automobilskoj industriji i često se navode kao suvremeni nastavak Tesline vizije. Uz Rimac Automobile, uspjeh tvrtki poput Infobipa potvrđuje kako hrvatsko znanje i poduzetništvo mogu rezultirati stvaranjem tehnoloških tvrtki svjetskog ugleda.

Svjetski dan izumitelja stoga je prigoda za vrednovanje njihova nasljeđa i poticanje novih generacija da budućnost grade na temeljima znanja, kreativnosti i tehnološkog napretka, prenosi Startup Economist.

