Esmu Clemson (20) iz Wolverhamptona muškarci na ulici nazivaju pogrdnim imenima i govore jezive komentare o njenom tijelu. Ona je očajna te tvrdi kako svoje grudi ne bi poželjela ni najvećem neprijatelju, piše Mirror.

Esmi su grudi toliko velike da ih je spalila na roštilju, no zdravstveno osiguranje nije joj odobrio njihovo smanjene.

Ona je čistila fast food restoran kada je jedna od njenih grudi dotaknula užareni vrući roštilj i dobrano se opekla. Ta užasna epizoda bila je jedan od mnogih bolnih incidenata koje je pretrpjela zbog svog velikog poprsja.

Očajna je i traži pomoć

Ova dvadesetogodišnjakinja je još uvijek traumatizirana zbog nekih groznih iskustava u školi gdje su je zvali "velike grudi". Muškarci joj se na ulici rugaju i daju joj jezive komentare zbog njenog izgleda.

Esme je sada očajna i traži od stranaca da joj pomognu platiti smanjenje grudi nakon što ju je zdravstveno osiguranje odbilo.

"Moje grudi su trenutno 32JJ/K. Djevojke mojih godina obično su 32C. Ne prođe dan, a da ne razmišljam o smanjenju grudi. To bi mi puno značilo. Svoje grudi ne bih željela dati ni najgorem neprijatelju. Mislim da ljudi ne shvaćaju koliko ja patim. To nije blagoslov. Moje grudi su opuštene i obješene, a oko njih imam strije. One nisu privlačne niti lijepe", rekla je Esme.

Njeno poprsje uzrokovalo joj je niz fizičkih problema, uključujući bolove u leđima i tromost. Esme je otkrila i da ima akne na grudima za koje kaže da su uzrokovane njihovom veličinom.

Zli komentari gdje god da se pojavi

Osim fizičke boli koju su joj uzrokovale grudi, Esme je pretrpjela i psihičko maltretiranje u školi jer su joj grudi u dobi od 13. do 14. godine narasle od B do E košarice. Nakon toga svake godine povećavale su se za jednu ili dvije veličine košarica, što je izazvalo grube komentare nekih njenih kolega iz razreda.

Esme ni danas nije pošteđena zločestih komentara gdje god da se pojavi.

"Nosila sam top i biciklističke hlače, a neki mladić me pratio na ulici i davao mi komentare o mom tijelu dok sam bila s prijateljima. Stalno sam mu govorila da ode, no on me nije poslušao. Tako sam navikla", ispričala je.

Za Esmu je otvorena GoFundMe donacijska kampanja za smanjenje grudi jer joj je zdravstveno osiguranje u par navrata odbilo platiti tu operaciju zbog visokog indeksa tjelesne mase.