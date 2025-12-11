Neurolog otkriva tajnu: 'Jedna navika čuva pamćenje i razmišljanje i u dubokoj starosti'

Neurolog dr. Baibing Chen istaknuo je ključnu životnu naviku koja je zajednička starijim osobama iznimne mentalne oštrine koje se naziva "superagerima" ili "superstarcima". Prema njegovim spoznajama, redovita društvena aktivnost presudna je za očuvanje kognitivnih funkcija i usporavanje propadanja mozga u starijoj dobi.

U videu objavljenom na društvenim mrežama, dr. Chen, poznat i kao Dr. Bing, pojasnio je znanstvenu pozadinu ove pojave.

"Znanstvene studije pokazuju da osobe s najoštrijim umom u osamdesetim i devedesetim godinama života često dijele jednu zajedničku karakteristiku", naglasio je dr. Chen u objavi koju je prenio i Mirror.

Tko su 'superageri' ili 'superstarci'?

"Pojam 'superageri' odnosi se na osobe u osamdesetim ili devedesetim godinama života čije su kognitivne sposobnosti, poput pamćenja i razmišljanja, usporedive s onima kod znatno mlađih osoba, u tridesetim ili četrdesetim godinama", pojašnjava dr. Chen.

Na temelju kliničkog iskustva i znanstvenih istraživanja, otkrio je da je ključni element njihovog načina života održavanje aktivnog društvenog života.

Iako su tjelovježba i uravnotežena prehrana iznimno važni, dr. Chen naglašava da je najistaknutija zajednička osobina 'superagera' upravo njihova društvena aktivnost. "Nedavna istraživanja otkrila su da 'superageri' imaju deblji prednji cingularni korteks, regiju mozga povezanu s emocijama, pažnjom i društvenom povezanošću", navodi i dodaje kako usporedba životnih stilova pokazuje da najveća razlika nije u prehrani ili dodacima prehrani, već u činjenici da 'superageri' njeguju snažnije i smislenije međuljudske odnose te ostaju duboko povezani s drugima.

Foto: Shutterstock

Društvena interakcija kao vježba za mozak

Dr. Chen uspoređuje društvenu interakciju s kompleksnom vježbom koja angažira cijeli mozak. "Svaki put kada se povezujete s drugom osobom, aktivirate moždane mreže zadužene za pamćenje, empatiju, pažnju i jezik", objašnjava.

Održavanje dubokih veza s članovima zajednice pomaže u smanjenju razine hormona stresa, poput kortizola te istovremeno potiče lučenje neuroprotektivnih kemikalija kao što su oksitocin i dopamin. Takvi procesi mogu pridonijeti očuvanju strukture mozga.

Stoga, dr. Chen savjetuje da se za očuvanje mladolikosti mozga ne treba oslanjati isključivo na aktivnosti poput rješavanja križaljki ili sudokua. Preporučuje aktivno njegovanje društvenih veza – kroz razgovore s prijateljima, sudjelovanje u grupnim aktivnostima i održavanje povezanosti, što se smatra jednim od najsnažnijih prediktora očuvanja mentalne oštrine u starijoj dobi.

Foto: Shutterstock

Smanjenje rizika od demencije

Navode dr. Chena podupiru i stručne organizacije poput Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest, koja upozorava da socijalna izolacija može znatno povećati rizik od razvoja demencije, prema nekim procjenama i do 60 posto. Ipak, iz Udruge napominju: "Studije se ne slažu oko točnog postotka jer su neke imale kratko vrijeme praćenja, što otežava razlučivanje je li socijalna izolacija bila faktor rizika ili posljedica demencije."

Neovisno o tome, postoji znanstveni konsenzus da društvena interakcija pridonosi smanjenju rizika od demencije.

"Smatra se da društveni kontakt pomaže u izgradnji otpornosti na učinke Alzheimerove bolesti u mozgu – što je poznato kao kognitivna rezerva. Također može promicati zdrave navike poput tjelovježbe te smanjiti stres i upalne procese", navodi se.

Sudjelovanje u društvenim aktivnostima jača sposobnost mozga da se nosi s bolešću, ublažava stres i poboljšava cjelokupno raspoloženje.

Ako vi ili netko koga poznajete primjećujete simptome koji bi mogli upućivati na demenciju, važno je obratiti se svom liječniku opće prakse za savjet i daljnje upute.

