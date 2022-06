Reditovac se požalio kako je na benzinskoj crpki u okolici Zagreba nestalo običnog goriva, odnosno tvrdi da su mu tako rekli.

"Danas ujutro sam išao natočiti motor i dočekalo me neugodno iznenađenje. Nije bilo normalnog benzina već samo premium tako da sam bio primoran točiti to kaj se nudi po cijeni po kojoj se nudi. Srećom je stalo samo 17,65 llitara. Od kolege na poslu sam čuo da ni na okolnim postaja kod njega nema običnog goriva.", tvrdi i pita ostale kakva je situacija kod njih.

Ako nema običnog, premium po manjoj cijeni?

Jedan od korisnika brzo je uzvratio pitanjem: "Zar nije da ako nemaju obično gorivo, premium goriva moraju prodavati po fiksnoj cijeni koju je Vlada donijela?", pita reditovac, a drugi se slaže :"Ako nije bilo tako onda je sigurno na nekom drugom broju bilo običnog goriva - ili su ga 'izlevatili'." Reditovac ističe da je nažalost platio punu cijenu premium goriva.

Krivac Vlada ili distributeri?

Mnogi su se u komentarima osvrnuli da "ovako svaki put završi kad Vlada ide kontrolirati cijene", više ili manje živopisnim rječnikom. " A kad nam vladaju debili, što reći. Gotovo 30 godina nakon osamostaljenja oni još uvijek ne znaju što je kapitalizam", žestok je jedan komentator, dok drugi tvrdi da su sve zakuhali veliki distributeri

"Možda se ovi jači igrači (INA, Crodux, Tifon itd.) dogovore da prodaju samo premium goriva, kao je*te se Vladinom ograničenju cijena. Prije no što me napadnete za teoriju zavjere postavite si pitanje zašto sve te pumpe imaju gotovo identičnu cijenu goriva. Često i u lipu. Nema šanse da je to slučajno. Kao, slobodno tržište i određivanje cijena, a ono svaka pumpa u ima lipu istu cijenu", uvjeren je reditovac.

Loše označeno

Bilo je i drugih koji su teško nalazili gorivo. " Shell Vž kod Luminija, ista priča... Jedna pumpa zablokirana, druga je radila (za eurosuper 95)", opisuje jedan a drugi dodaje:

" U Croduxu u Vukovaru obični Diesel ima samo sa za kamione. Na jednoj Ininoj postaji u Vinkovcima imaš 3 linije, i samo u srednjoj imaš pipak za obične aute, na lijevoj i desnoj je isto samo za kamione, a nigdje nije označeno kako treba..."., Ipak bilo je i onih sa suprotnim iskustvom, kojima je benzinska skuplje gorivo naplaćivala po jeftinijoj cijeni.

" Ja otkad divljaju cijene goriva nisam vidio ni na jednoj benzinskoj da nema jednog tipa goriva, čak na jednoj benzinskoj prodaju skuplje gorivo po jeftinijoj cijeni jer nemaju jeftinije gorivo i uvijek ga ima za kupit, nije nikad bilo da ga nemaju.", opisuje reditovac iz Zagreba.