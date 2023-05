Stan Love (57) je astronaut i znanstvenik iz Oregona koji se NASA-i pridružio 1998. godine – krenuvši na svoj prvi svemirski let 10 godina kasnije s posadom STS-122 na brodu Space Shuttle Atlantis.

Budući da je vidio mnogo više svemira nego drugi obični smrtnici, Love je imao dovoljno vremena za razmišljanje o velikim pitanjima o tome što je tamo vani – rekavši kako misli da su izvanzemaljski oblici života vrlo vjerojatni.

U intervjuu iz 2022., Love je objasnio zašto smatra da izvanzemaljci postoje, ali je otkrio da zapravo ne misli da su nas oni ikada posjetili.

Govoreći za The Sun prošlog kolovoza, rekao je: "Život u svemiru je vrlo vjerojatan. Zemlja je imala bakterijski život u osnovi. Čim se površina dovoljno ohladila da se stvori tekuća voda. Dakle, prije 3,5 do 3,7 milijardi godina. Ali 3,2 milijarde godina od toga bila je zelena sluz u oceanima, a nisu to bili mali zeleni čovječuljci u letećim tanjurima."

'Jako sam skeptičan'

Međutim, Love je rekao da nije uvjeren da su vanzemaljci posjetili Zemlju, tvrdeći da bi njihova letjelica vjerojatno spalila dio planeta dok bi letjela - ostavljajući prilično jasan trag njihovog putovanja.

"Jako sam skeptičan prema ideji da inteligentni život dolazi ovamo i sakati stoku i, znate, zadirkuje ljude s ceste ako ste čitali "Vodič kroz galaksiju za autostopere". Količina energije koja je potrebna za putovanje između zvijezda, unutar zakona fizike kakve poznajemo, a mi smo vrlo temeljito istraživali te zakone i u zadnje vrijeme nismo pronašli mnogo rupa, je nešto poput 100.000 puta godišnja potrošnja energije planete Zemlje."

Love je dodao: "Pitajte bilo koga s Bliskog istoka, energija je bogatstvo. Dakle, u vrijeme kada je Zemlja 100.000 puta bogatija nego što je sada, mogli bismo biti spremni poslati misiju na drugu zvijezdu. I, ako namjeravate proširiti tu vrstu energije. Bez obzira koliko moći imate, nećete se petljati s kravama kad stignete tamo. Vrlo sam skeptičan."

No dodao je: "Pokažite mi dokaze i povjerovat ću."