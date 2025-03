Jedna žena u kombiju čeka partijanere ispred noćnog kluba, a onda...

Psihodelična svjetla na plesnom podiju, zaglušujuća glazba koja dopire ulicom i litre alkohola. U Milanu 'groznica subotnje večeri' počinje u ponoć i ne završava prije 4 sata ujutro. Mladi ljudi izlaze iz klubova uglavnom pod utjecajem alkohola, pa se bacaju na zadnju prepreku burne noći - postavljaju pitanje 'Kako sad doma?' Na njihovu sreću u tamnoj uličici nasuprot kluba stoji veliki kombi koji čeka baš njih. Biste li vi ušli?

Talijanska vozačica iz Beatrice Ramella Pezza iz Bielle već 14 godina vozi mlade svih uzrasta u noćne klubove u potrazi za zabavom. Beatrice je danju turistički vodič, a vikendom je vrlo tražena među mladima za večernju uslugu prijevoza, posebice nakon što su uvedena nova pravila o autocestama, još oštrija za one koji za volan sjedaju pijani.

''Oni koji imaju vozačku dozvolu obraćaju puno više pozornosti, a nakon novih ograničenja čak i odrasli počinju tražiti usluge nakon što navečer izlaze u restorane i ne žele riskirati", objašnjava ona.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Beatrice kaže da mladi unajmljuju njezinu uslugu da ih odveze do noćnog kluba, ali i da ih sačeka na izlazu kako bi ih vratila kućama. Beatrice vozi u mnogim gradovima između Lombardije i Pijemonta (Milano, Torino, Alessandria, Gattinara…), ovisno o ugovorenoj usluzi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Putovanje dulje od 200 kilometara košta ukupno oko 400 eura, a ta se cijena dijeli između putnika u kombiju koji ima do osam sjedala. Beatrice svoje klijente ostavlja prije 23 sata, a čeka ih do pet ujutro.

"Popodne spavam, za večerom ne diram čašu, a u kombiju s odmaram", objašnjava. Na povratku ih čeka s dekama, termosicama s kavom i vodom, čak i vrećicama za povraćanje, piše IlMattino.

"Mladi su prepušteni sami sebi jer su roditelji lijeni čekati do pet ujutro ispred noćnog kluba. Među mojim klijentima je 70 posto mladih od 18 do 22 godine, 20 posto od 22 do 30 godina, dok je preostalih 10 posto starijih od 30", zaključuje vozačica.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Alkohol, droge i opasna vožnja: 220 prekršaja u samo jednoj noći!

Tekst se nastavlja ispod oglasa