NASA-in astronaut Stan Love razgovarao je o izvanzemaljcima za američki The Sun i objasnio zašto misli da nas još nisu posjetili. Love je 57-godišnji američki znanstvenik i astronaut koji se pridružio NASA-i 1998. godine i imao svoj prvi let u svemir Space Shuttleom Atlantis 2008. godine.

Iako je proveo više od 300 sati u svemiru, nije vidio nikakve znakove inteligentnog života oko Zemlje. Unatoč tome što NASA sada službeno istražuje neobjašnjiva viđenja NLO-a, Love ne vjeruje da su inteligentni izvanzemaljci došli kako bi promatrali ljude.

Ne žele nas posjetiti?

Njegova prva teorija je da bi u svemiru mogli postojati inteligentni izvanzemaljci koji nas jednostavno ne žele posjetiti.

Rekao je za The U.S. Sun: "Možete zamisliti inteligentan život koji jednostavno ne mari za tehnologiju i jednostavno je savršeno sretan što ostaje kod kuće i ne osjeća da treba graditi zvjezdane brodove."

"Možete zamisliti inteligentan život koji ne bismo čak ni prepoznali kao inteligentan, poput koraljnih grebena koji su dovoljno komplicirani da svaki ima svoj intelekt i razgovaraju jedni s drugima kroz kodirane pulsove ribljih ličinki i jaja morskog ježa i ne bismo imali pojma.

Dupini na Zemlji su prilično pametni, ne možemo komunicirati s njima, ne možemo se povezati. Dakle, izvanzemaljske inteligencije mogu biti mnogo češće nego što mislimo, ali jednostavno ih ne prepoznajemo jer su vanzemaljske, toliko različite od nas", dodao je.

Izbrisali sami sebe?

Stručnjak za svemir također je rekao kako postoji mogućnost da je inteligentni vanzemaljski život negdje u svemiru možda izbrisao sam sebe prije nego što nas je uopće uspio pronaći.

Love je za The U.S. Sun rekao: "Vidim u uglednim izvorima da govore o velikom filtru, nečemu što zaustavlja tehničke civilizacije da se razviju do točke kada mogu svladati međuzvjezdana putovanja."

"Ono što bi moglo biti je trovanje vlastitim otpadom, kuhate se mijenjajući sastav svoje atmosfere jer mislite da ćete se time obogatiti ili raznesete jedni druge stvarno moćnim oružjem", dodao je.

Ne žele gubiti vrijeme na posjete?

Njegova treća teorija je da postoje izvanzemaljci daleko inteligentniji od nas i da ne žele gubiti vrijeme na posjete.

"Civilizacija koja može ovladati takvom vrstom energije vjerojatno nema nikakve veze s nama. Pretpostavljam da bismo bili znanstveno zanimljivi. To je predmet mnogih rasprava", rekao je Love.

NASA i svemirske agencije diljem svijeta nastavljaju tražiti znakove vanzemaljskog života ili čak dokaze o drevnom izvanzemaljskom životu koji je u međuvremenu izumro.

Love misli da bismo još uvijek mogli pronaći izvanzemaljce tijekom našeg života ako nas posjete ili pošalju radiosignale koje možemo otkriti.