Croatia Infiltration je ekipa dobrih frendova koji snimaju dokumentarce o zanimljivim i često napuštenim lokacijama u Hrvatskoj i okolnim zemljama. Nedavno su posjetili objekt 505, jugoslavenski napušteni vojni aerodrom i najskuplju vojnu tajnu bivše Jugoslavije i snimili vrlo uspješnu epizodu 'Infiltrationa'. Mihovil, Matija, Vjeko i Josip ispričali su nam početke svog projekta.

Što vas je sve spojilo, kako ste se upoznali?

Upoznali smo se nakon što je Mihovil pokrenuo projekt "Croatia Infiltration" u obliku bloga. Josip je naletio na blog te se javio mailom, Matija i Mihovil su bili kolege na fakultetu, a Vjeko je dugogodišnji prijatelj koji se bavi videoprodukcijom; kada smo odlučili krenuti u smjeru videa priključio se timu.

U početku je motivacija bila čista znatiželja. Krenuli smo jer nas je zanimalo što ima i kakva je situacija u objektima u našoj blizini u kojima ljudska noga nije dugo kročila. Tu smo otkrili ljubav prema fotografiji te smo se praksali kroz godine istraživanja po Hrvatskoj.

U novije vrijeme, s obzirom na to da smo završili fakultete, odlučili smo napraviti naš online video-dokumentarni serijal. Danas je to i dalje radoznalost, ali s malom dozom posla. Kao tim radili smo kao freelance asistencija i organizacija lokacija za inozemne produkcije na ovakvim mjestima i tu smo dobili puno uvida u filmski svijet. Sada smo odlučili sve to znanje uložiti u naš projekt i vidjeti dokle ćemo dogurati.

Jeste li ikad bili u nekoj opasnoj situaciji? Znamo da ste bili u Černobilu, no jeste li ikad bili u Hrvatskoj na nekoj opasnijoj lokaciji?

Ekspedicije su dosta opasne, posebno po Hrvatskoj, jer su često na vrlo nepristupačnim mjestima, minski sumnjivim područjima ili na vrhovima planina gdje je teško pozvati pomoć ako se nešto ozbiljno dogodi. Mi se ovime bavimo od 2008. godine, prošli smo sve što se može proći u Hrvatskoj, pomogli razviti svijest o ovom hobiju. U početku smo bili doslovno jedina grupa, danas ih ima na desetke.

U Hrvatskoj su najveće opasnosti minirana područja. S time smo imali najviše problema i, realno, nikad nije ugodno biti u blizini takvih mjesta. Osim toga, imali smo par susreta s divljim životinjama u prirodi. U inozemstvu je bilo raznoraznih situacija.

Npr. tijekom snimanja epizode u Italiji nas je po jednoj napuštenoj školi lovio čovjek s predmetom u ruci, kasnije je jedan kolega koji je bio tamo ranije rekao da je i njega lovio te da mu je prijetio pištoljem.

U Mađarskoj su više-manje sve lokacije imale zaštitare i pse, tako da smo se morali šuljati pored patrola. Sve u svemu, vratili smo se živi, s jako dobrim materijalom! Opasnost je dio ovog hobija, no ako se planira netko baviti ovime treba stvarno uložiti u dobru opremu i raditi to par godina na manjim lokacijama kako bi dobio neku praksu – ovo u inozemstvu je baš kaos.

Je li vam se ikad prilikom istraživanja i snimanja dogodila neka ozljeda?

Na svu sreću, nije se dogodilo ništa opasno jer jako pazimo na sigurnost. Bilo je eventualno par posjeklina...

Jednom prilikom tijekom snimanja u Italiji je kolega iz Mađarske koji je s nama putovao slomio nogu tako da je propao u otvoreni šaht.

Željava je drugačija od prijašnjih epizoda vašeg istraživanja, u kojem smjeru ste se odlučili kretati?

S obzirom na to da smo prvo krenuli snimati lokacije u inozemstvu - Bosna, Mađarska, Italija, Portugal, Fukušima i Černobil, nismo bili sigurni hoćemo li uopće uspjeti ući u većinu lokacija, a kamoli ih snimiti kako treba. Odluka je pala da idemo na najjednostavniji gerilski način snimanja, dva fotića i mikrofon za zvuk - zbog toga je naglasak u dosadašnjim epizodama bio više na avanturi.

Od kada smo počeli snimati u Hrvatskoj serijal, tu smo na poznatom teritoriju, znamo svaku rupu i opasnost te smo mogli produkcijski podići cijeli priču na višu razinu.

Koristili smo bolje kamere, rasvjetu, opremu za tonsko snimanje i najvažnije od svega, mogli smo biti po nekoliko dana na lokaciji i snimiti u miru kako spada cijelu stvar - nije bilo žurbe. Zato se osjeti takav drastičan skok u kvaliteti. Daljnji smjer je raditi jako na kvalitetnom contentu i tako prikazati svoju strast i povijest u najboljem mogućem svijetlu.

U avionu Dakota na putu prema aerodromu Željava gotovo ništa nije ostalo. Koliki problem su ljudi koji posjećuju takve lokacije i kradu dijelove?

Nažalost, velika većina napuštenih lokacija u Hrvatskoj je kompletno devastirana i pokradena. Većinom sve vrijedno uzmu sakupljači sekundarnih sirovina. Velika razlika je otići u inozemstvo gdje je i dalje moguće pronaći napuštenu palaču ili dvorac koji još uvijek ima stare umjetnine i predmete koji su netaknuti. Takve lokacije posebni je gušt snimati jer je lagano prenijeti atmosferu i povijest takvog mjesta samo iščitavajući detalje i tragove koje pronalazimo unutra. Lokacije u Hrvatskoj imaju svojih čari, većinom imaju jako zanimljivu povijest i priče koje se vežu uz njih.

Vidjeli smo policajce koje ste susreli na Željavi, jeste li ikada imali problema s policijom tijekom infiltracija?

Mi smo radili s više stranih produkcija na Željavi te smo upućeni kako legalno posjetiti ovaj objekt kao i sve druge. Uvijek im se najavimo da dolazimo i kažemo im naš plan i koliko dugo planiramo snimati. Policajci u videu su bili druželjubivi te su nam pokazali par zanimljivih objekata za koje ni mi nismo znali te nam tako pomogli da još bolje snimimo cijelu epizodu. Nikada nismo imali problema s policijom jer nikada ništa ne krademo i razbijamo, vide da nosimo hrpu snimateljske opreme te uvijek sve prođe odlično!

Mi se držimo naše krilatice "Take nothing but pictures, leave nothing but footprints“" iliti samo snimaj i fotografiraj, nema provaljivanja i krađe.

Ako je objekt kompletno zapečaćen, mi nismo ti koji će ga otvoriti da uđemo u njega. Uvijek postoji neki ulaz ili način na koji se može ući bez da se objekti devastiraju.

Znate li se izgubiti na lokacijama koje posjećujete? Imate li neke taktike da se lakše orijentirate u zatvorenom prostoru?

Do sada se nismo izgubili niti na jednoj lokaciji. One jesu velike, no uvijek se može pronaći put prema van.

Također smo veliki niz bunkera mjerili laserima te radili 3D modele tako da ih znamo napamet!

Generalno, ako se izgubite u bilo kakvom labirintu, najbolja opcija je držati se jednoga zida i pratiti ga dok prije ili poslije ne nađete izlaz.

Bismo li mogli zaključiti da su ovakve lokacije besplatni muzeji na otvorenom? Ili je urbex ipak nešto malo drugačije?

Vaš zaključak je točan, ovakve lokacije su besplatni interaktivni muzeji koji nisu prenapučeni drugim ljudima. Ali osim muzeja su i vremeplovi i, ponekad, adrenalinski parkovi.

"Urbex" ili "Urban Exploration", na hrvatskom; "Urbano istraživanje" je istraživanje i fotodokumentiranje napuštenih, često neodržavanih i teško dostupnih građevina, ponekad na lokacijama s javnosti zabranjenim pristupom.

Kuće, tuneli, bolnice i tvornice primjeri su propadajućih objekata koji su nerijetko imali veliko značenje u trenutku gradnje i korištenja, ali promjene u društvu i ljudskim potrebama dovele su do zaborava njihova značaja. U njima vrijeme leži zamrznuto u trenutku kada ih je čovjek napustio te predstavlja priliku posjetiteljima da upoznaju ili se prisjete prošlosti vlastitog okruženja. Dodir s takvim mjestima širi horizonte posjetitelja i mijenja pogled na svijet, potičući nas da, njegujući osjećaj znatiželje, proživimo pustolovine na neočekivanom mjestu – našem svakodnevnom okruženju.

Koju opremu uvijek obavezno morate imati sa sobom?

Obavezna oprema su dobre planinarske/vojne čizme, ručne svjetiljke i rezervne baterije i najvažnije voda, piće i set prve pomoći. Ako planirate i snimati ili fotografirati onda je potrebna i foto/video oprema, stativi, pomoćna rasvjeta itd. Korisno je imati i radiostanice kako bi se olakšala komunikacija, no to već spada u dodatnu, a ne obaveznu kategoriju.

Posjećujete li više puta istu lokaciju?

U Hrvatskoj da. Ima par lokacija na kojima često kampiramo i slavimo rođendane i organiziramo roštilje i druženja. To je npr. na Petrovoj Gori, tamo smo sigurno par puta godišnje. Željavu smo obilazili iz poslovnih razloga nebrojeno puta.

Ono što je zanimljivo je da svaki put kada dođete nekakva se promjena dogodila te je svaki put zanimljivo ponovo obići isti objekt!

Kad biste mogli posjetiti još samo jednu lokaciju, koja bi to bila?

Jedna od top lokacija koju planiramo posjetiti, ali je u debelim pripremama jest napušteni hangar buran-ova, ruskih space shutleova, koji stoji prazan usred pustinje u Kazahstanu. Problem je što je taj hangar na obodu aktivne vojne zone, tako da je logistika oko toga dosta komplicirana, a i posljedice ako nas ulove nisu baš šala. Već smo napisali i isplanirali par dužih ekspedicija, no za to je potrebno financiranje.

Preskupo nam je u našem trošku takve stvari realizirati - a i dalje sve sami financiramo, sva oprema je naša.

Jednoga dana, kada izađu sve epizode koje smo u ovoj godini snimili, možda se situacija promjeni ako će ljudima biti zanimljivo gledati naš sadržaj! Ako želite podržati naš rad i dobiti super cool t-shirt ili hoodicu posjetite našu Patreon stranicu, zahvalni smo za svaku kunu.



Croatia Infiltration možete pratiti na društvenim mrežama, Instagramu i Facebooku.