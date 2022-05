Svi bismo voljeli da naši odnosi funkcioniraju baš onako kako to vidimo na filmovima - da nas, nama bitne osobe, iznenađuju darovima na radnom mjestu ili spontanim spojevima. Ali za većinu nas, stvarni svijet jednostavno ne funkcionira tako, piše Mirror.

Ipak, jedna žena na Redditu je objasnila da često prima poklone od supruga, no jedna kolegica s posla je uvjerava da njezin suprug to radi jer je vara. Žena je objasnila da joj muž šalje cvijeće u ured jednom tjedno, ali njezina najnovija suradnica često tvrdi da su ti darovi bezvezni i znak da on prekompenzira.

"Na ovom poslu sam već pet godina. Isto tako, bila sam u braku sa svojim mužem. Osim u godini kada smo radili od kuće, moj suprug (koji je cvjećar), svakog ponedjeljka mi šalje male buketiće cvijeća. Na stolu imam malu vazu u koju sam ih stavila. Ove godine nam se na radnom mjestu pridružila nova kolegica. U ponedjeljak je bila na poslu i kada je vidjela buket, pitala me je li u pitanju neki poseban dan. Druga kolegica je rekla da je to tjedni dar mog muža. Napravila je neku facu i promijenila temu. Ali počela je bacati komentare svakog ponedjeljka kada bi recepcionerka donijela moj dar. Male stvare poput: "Pa ne možemo si svi priuštiti da trošimo svoj novac na takve stvari" ili "Ne misliš li da je to malo neukusno". Nikada nisam reagirala na njezine ubode. Ja sam profesionalka", napisala je pa nastavila:

Vratila joj je istom mjerom

"Prošli ponedjeljak je prešla liniju, po mom mišljenju, rekla je: "Mislim da tvoj muž previše kompenzira, jesi li sigurna da nema ljubavnicu".

Nakon što je čula komentare, žena je odlučila progovoriti i narušila se na brak svoje kolegice, zbog čega je briznula u plač i rano napustila posao.

Dodala je: "Bila sam ljuta pa sam rekla: "Neki od nas vole svoje supružnike i vole to pokazivati. Ne ostajemo svi u toksičnoj vezi samo zbog izgleda. Što je bio nizak udarac, budući da sam znala da ima probleme sa svojim mužem. Počela je jecati i rano otišla s posla. I dok svaka osoba u uredu govori da sam u pravu, da sam bila dovoljno strpljiva, ne mogu, a da ne osjećam da sam pretjerala".

Većina komentatora na Redditu uglavnom je bila na ženinoj strani jer su mnogi od njih zaključili da je njezina kolegica ljubomorna i zlobna.

"Zvučala je ljubomorno, a onda i zlobno. Dobila je ono što zaslužuje", napisao je jedan pratitelj, dok je drugi rekao: "Ona vas maltretira, a onda se ponaša kao žrtva čim ste se branili. Ništa joj ne dugujete. Možda će naučiti razmišljati prije nego što progovori sljedeći put", "Tražila je to implicirajući da vaš muž vara iz ljubomore", dodao je treći.