Saznanje da vas suprug ili supruga vara nikada nije ugodna stvar. No, ono što je jednu ženu posebno naživiciralo je razlog prevare, piše Mirror.

Muž je priznao ženi da odlučio imati emocionalnu aferu s kolegicom s posla dok je ona bila trudna. No, kada im se rodila djevojčica, suprug očajne žene odlučio se na novi korak. Legao je u krevet s kolegicom. Navodno ju je samo htio utješiti nakon njezinog groznog prekida s dečkom.

Sumnjala je da ju vara

"Znala sam da me vara i suočila sam ga s tim. On me optužio da sam ljubomorna i nesigurna, a tada sam bila trudna. Nisam htjela biti naporna žena pa sam to pustila na miru", ispričala je žena. Nevjerojatno, ali on je imao ispriku za svoj čin.

Jedan od razloga zašto je prevario ženu bio je i taj zato što ona nije provodila dovoljno vremena s njim - nije gledala televiziju s njim jer je bila umorna, ili to što je dijete spavalo između njih u krevetu pa se nisu uspjeli maziti.

"Naša, moja kćer zaslužuje bolje. Ne mogu vjerovati da je ispao takav. On je htio da ostanem trudna, a za vrijeme trudnoće me nije ni pipnuo jer mu je to bilo čudno. Preljuta sam", zaključila je žena.