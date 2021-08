Jedna majka požalila se na internetu kako je njezin dečko neće zaprositi ako ne smršavi. U razgovoru za Mumsnet otkrila je da je njezin partner nedavno to izjavio pred njezinom prijateljicom koja ih je posjetila, piše Mirror.

Dok su razgovarali o nekome koga poznaju, a tko se baš vjenčao, prijateljica ju je dobrodušno upitala: "Kad si ti na redu?". Na to je on rekao: "Rekao sam joj da ću je zaprositi kad smršavi".

"On mi je to već rekao u prošlosti, ali tada sam to pustila da mi proleti kroz glavu. Ali budući da je to ponovio, mora da zaista to misli, što jako boli", rekla je nesretna žena.

"Jedan dio mene misli da je to njegov način na koji me 'pokušava' potaknuti na mršavljenje te da misli da me podiže udarcem u dupe i pokušava biti od pomoći. Ili je li on totalni kreten i trebala bih razmisliti želim li biti s njim, a kamoli se udati za njega", komentirala je.

Probudila se sumnja

Mama, koja je prije šest mjeseci rodila drugo dijete, dodala je da njezina težina uopće ne utječe na njezino zdravlje. "Nemam zdravstvenih problema. Zajedno smo 9 godina, živimo zajedno i imamo dvoje djece", istaknula je.

"Sve u svemu, mislila sam da je odnos dobar. Ali sada očito sumnjam u sve", zaključila je.