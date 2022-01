U doba pandemije, s porastom nezaposlenosti i suludih natječaja poslodavaca, kojima većina nezaposlenih radnika ne odgovara iako su visoko kvalificirane osobe, nezadovoljstvo nezaposlenih osoba je na samom vrhuncu.

Zbog osjećaja da nigdje ne pripadaju te da je nemoguće dobiti posao niti uz sav uložen trud, mnogi su se okrenuli raspravama na poslovnoj mreži LinkedIn te su istaknuli kako će radije otvoriti vlastiti obrt nego biti nečiji "rob" .

Popričali smo s Emanuelom Stojanovim kako bi nam otkrio što je poslodavcima i posloprimcima potrebno za istaknuti se na poslovnoj mreži budućnosti, LinkedInu.

Net.hr: U samom početku pandemije ste ostali bez posla te je agonija traženja posla trajala skoro godinu dana. Znamo da ste se u prosincu 2020. aktivirali na društvenoj mreži LinkedIn te sa svojim dnevnim objavama privukli poslodavce, nezaposlene i zaposlene radnike da se uključe u svakodnevne rasprave. Dali ste si rok da ćete u godinu dana ili naći posao ili pokrenuti svoj. Iako ste na kraju osnovali svoju firmu za employer branding, recite nam, koliko Vam je LinkedIn pomogao u ostvarivanju kontakata i koliko je trebalo poslodavcima da Vam se počnu javljati s prvim pozivima za razgovor za posao?

Stojanov: LinkedIn mi je definitivno pomogao u ostvarivanju kontakata, s obzirom na to da je glavni cilj i zadaća ove poslovne društvene mreže međusobno umrežavanje i povezivanje ljudi iz poslovnog svijeta. Poslodavci su mi se počeli javljati s prvim pozivima za razgovor za posao nakon otprilike mjesec dana mog aktivnog, tj. svakodnevnog korištenja LinkedIna. Budući da je to bilo vrijeme pandemije i skoro svi sektori su bili u velikoj neizvjesnosti, poslovi koji su mi se nudili bili su uglavnom honorarni ili na pola radnog vremena, što je u tom trenutku bilo odlično!

Net.hr: Recite nam nešto s čime možda mnogi još nisu upoznati. Koliko je danas koristan LinkedIn u potrazi posla?

Stojanov: Jako koristan! Prednost LinkedIna je ta što je to mreža recruitera i poslodavaca. Oni najviše vremena provode na LinkedInu u potrazi za kvalitetnim potencijalnim zaposlenicima i upravo ta činjenica ide u korist svima koji su u potrazi za poslom. Na LinkedInu ćete puno lakše stupiti u kontakt s osobom koja je zadužena za zapošljavanje, nego ako koristite tradicionalne načine (e-mail, otvorena molba i sl.). Isto tako, postoje poslodavci koji objavljuju svoje oglase za posao samo na LinkedInu pa svakako pazite da ne propustite i tu priliku.

Net.hr: Smatrate li da se može pronaći dobar posao u Hrvatskoj u ovo doba pandemije?

Stojanov: Prije svega je bitno definirati što je to “dobar posao”. Siguran sam da svatko od nas ima svoju vlastitu definiciju dobrog posla, ali ono što svakako smatram da je moguće jest pronaći posao u Hrvatskoj. Jako je bitno da obje strane budu zadovoljne, kako poslodavac, tako i vi koji ste sa strane zaposlenika. Kada je komunikacija dvosmjerna, a odnos obostran, kao i međusobno uvažanje, mislim da tek tada možemo govoriti o “dobrom poslu”.

Net.hr: Svakodnevno objavljujete izrazito kreativne postove sa zanimljivim temama o poslovanju, koliko je važna kreativnost u privlačenju reakcija i u osvajanju potencijalnog poslodavca?

Stojanov: Upravo kroz kreativnost u vlastitim objavama pokušavam naglasiti koliko je zapravo važno biti kreativan u privlačenju reakcija kod potencijalnog poslodavca. Veoma često možemo vidjeti kako netko samo stavi svoj životopis i očekuje da mu se poslodavci krenu javljati sami od sebe te takvi potezi veoma često budu jako slabo zapaženi. Smatram da je kreativnost i isticanje iz mase od presudne važnosti kada želite privući reakciju i osvojiti potencijalnog poslodavca! Jedan od super načina za istaknuti se iz mase je napraviti vlastiti video životopis od maksimalno 2 minute trajanje, u kojem ćete poslodavcu moći pokazati vašu osobnost i energiju, što kroz klasičan životopis nije moguće.

Net.hr: Primijetili smo da ponekad s temama izazovete i burne rasprave među korisnicima iz cijele regije, što na kraju znači da ste uspjeli pogoditi teme u srž problema. Kako izgleda Vaš radni dan? Na koji način osmišljavate koja tema će biti aktualna taj dan te kako potičete korisnike na raspravu?

Stojanov: Kao netko tko se bavi konzultantskim poslom, moram reći da ne postoji jedan moj uobičajeni radni dan. Kada radim s klijentima “od doma”, onda mi radni dan započinje u 9 ili 10 sati ujutro s prvim online sastancima, objavljivanjem sadržaja na LinkedIn, odgovaranjem na poruke, upite i komentare. Trudim se završiti svoj posao negdje do 15 sati, iako to ponekad nije moguće, budući da imam klijente koji imaju svoj primarni posao i slobodni su tek iza 17 h.

S druge strane, kada sam “na terenu”, to je onda uglavnom cijeli dan, do 18-19h, gdje najviše vremena provodim u prostorijama kompanije u radu sa zaposlenicima. Za osmišljavanje tema najviše koristim situacije iz svakodnevnog života, veoma često obradim određene komentare ljudi na pojedinu temu ili pak neki natpis u novinskim člancima i dajem svoj vlastiti osvrt i savjete kako poboljšati određenu problematiku. Korisnike na raspravu najviše potiče sama tema, a ne ja, jer ako je tema dovoljno jasno objašnjena na način da se čitatelj može s njom povezati, dobra rasprava i komentari nikada ne izostaju.

Net.hr: Uspjeli ste provesti i razna istraživanja na toj mreži te osluhnuti stavove poslodavaca i posloprimaca. Što su istraživanja otkrila te do kojih zaključaka ste došli?

Stojanov: Glavni zaključak tih istraživanja je da i dalje postoji veliko nerazumijevanje u odnosu između poslodavaca i posloprimaca, kao i značajan šum u komunikacijskom kanalu. Obje strane nisu sigurne što svaka od tih strana želi i traži te upravo zbog toga dolazi do nesuglasica. Kada bi obje strane jasnije i transparentnije prezentirale svoja očekivanja, siguran sam da bi sam proces tekao puno lakše i jednostavnije. 66% ispitanih smatra da nagrade za top poslodavca i ostala priznanja poslodavcima nemaju nikakvog velikog smisla, a kada sam radio istraživanje zbog čega su ljudi dali otkaz, njih 51% je navelo da je to bilo zbog loših međuljudskih odnosa, 38% zbog nemogućnosti napretka, a samo njih 12% je reklo da je primarni razlog bio plaća.

Net.hr: Kako budući radnici mogu iskoristiti mrežu za dokazivanje vlastite kvalitete dosadašnjeg iskustva i obrazovanja s kojima bi mogli budućim poslodavcima uvjetovati bolje uvjete koje zaslužuju?

Stojanov: To je svakako kroz aktivno korištenje LinkedIna, u smislu stvaranja i objavljivanja sadržaja te komentiranja. Za mene osobno ne postoji bolji način da dokažete svoje iskustvo i obrazovanje od osmišljavanja sadržaja koji će jasno dati do znanja da ste vi osoba koja posjeduje znanje o određenoj temi, što sa sobom automatski povlači kvalitetu vašeg iskustva i obrazovanja. Najvažnije je izaći iz te famozne zone komfora o kojoj svi toliko pričamo, jer jednom kada se ta zona napusti, uslijediti mogu samo odlične stvari! Budite hrabri i nemojte se ustručavati povezati s ljudima iz kompanija u kojima biste htjeli raditi. Odaberite nekoliko poduzeća koja su usko vezana uz ono čime se želite baviti te se povežite s ljudima iz tih kompanija, prvenstveno s voditeljima odjela i ljudskih resursa.

Net.hr: Dotaknimo se i ponekih statističkih podataka. Koliko kontakata i suradnji ste uspjeli ostvariti kroz godinu dana putem baš ove društvene mreže?

Stojanov: Iako moje mjerilo nisu brojke, svjestan sam da se toga svakako mora dotaknuti. U godinu dana uspio sam izgraditi zajednicu od nešto više od 7,200 ljudi te preko 30 suradnji, što s kompanijama, što s fizičkim osobama. Najvrednija stvar od svega toga je činjenica da imam zajednicu kojoj se mogu uvijek obratiti bez obzira o čemu se radi jer sam siguran da će se uvijek naći neka osoba koja će mi moći pomoći sa svojim savjetom i prijašnjim iskustvom.

Net.hr: Prva ste osoba u Hrvatskoj koja je pokrenula LinkedIn izazov u kojem ste kroz 60 dana polaznike podučavali o prednostima te mreže. Recite nam kako je izgledao taj izazov, kome je sve bio namijenjen, koliko ljudi se odazvalo te jeste li bili zadovoljni njihovim rezultatima?

Stojanov: LinkedIn izazov je jedan od meni najdražih projekata na kojima sam do sada radio, pogotovo kada uzmemo u obzir činjenicu da je on zbilja bio prvi u Hrvatskoj, na što sam iznimno ponosan! Kroz nešto više od 60 dana, s polaznicima izazova sam prolazio kroz osnove samog LinkedIna, kao što je optimizacija profila, na koji način izgraditi vlastitu zajednicu te kako kreirati sadržaj koji će privući pažnju i donijeti rezultate. Izazov je namijenjen zbilja svima, od osoba koje imaju samo otvoren profil na LinkedInu i žele ga oživiti, ljudima koji imaju vlastiti posao i žele raditi na izgradnji svog osobnog brenda pa sve do studenata koji se tek lansiraju u potragu za svojim prvim “pravim” poslom.

Net.hr: Što bi prema Vašem iskustvu savjetovali novim korisnicima, na koji način da dođu do svog idealnog poslodavca, a što poslodavcima? Kako da pronađu kvalitetnog radnika?

Stojanov: Nemojte se bojati LinkedIna, on zbilja nije rezerviran samo za direktore i ozbiljne poslovnjake. Na mreži ima mjesta za sve, a uz malo truda i kreativnosti veoma lako se možete istaknuti iz mase i pronaći svog idealnog poslodavca. Nemojte se bojati objavljivati sadržaj i komentirati druge objave! To je jedan od najboljih načina da povećate svoju vidljivost.

Poslodavcima savjetujem da budu autentični te iskreno komuniciraju svoje vrijednosti prema potencijalnim kandidatima. Nije poželjno da svi profili poslodavaca izgledaju jednako i uniformirani, već je bitno da svaki profil poslodavca priča svoju priču! Isto tako veoma je bitno da se ne bave samo kozmetičkim mjerama kao što su stol za ping pong ili stolni nogomet, već da pažnju posvete mjerama koje donose dugoročne rezultate kao što su redovito davanje dvosmjernih povratnih informacija, učestala istraživanja zadovoljstva zaposlenika i priznavanje svakodnevnih postignuća. Kako biste smanjili nepotreban broj prijava na oglas za posao iz radoznalosti i na taj način poboljšali kvalitetu selekcijskog postupka, u samom oglasu navedite iznos plaće ili barem cjenovni razred plaće shodno iskustvu kandidata.