Astrofizičari godinama govore da vanzemaljski život mora postojati, ali gdje i u kojem obliku nisu uspjeli otkriti. No, možda se približavamo tom otkriću. Tim sa Sveučilišta Cambridge otkrio je novu klasu nastanjivih planeta za koje tvrde da će dovesti do dokaza o postojanju života izvan Zemlje u sljedeće tri godine. Je li ET vani? Ili je ova potraga poput one za svetim gralom, koja govori više o nama nego o njima? Coco Khan je za The Guardian pitao za mišljenje o tome Jacca van Loona, astrofizičara i ravnatelja opservatorija Keele u Staffordshireu.

Jacco smatra da je vrlo vjerojatno da nismo sami. "Mnogo je zvijezda i planeta na kojima bi život mogao započeti, ali nemamo dokaze. Čudno je to: zovemo to Fermijevim paradoksom... Možda odavde nemamo tehnologiju za otkrivanje primitivnog vanzemaljskog života (mikroorganizama). No, napredni oblici života poput nas glasni su i svijetli; stvaramo umjetno svjetlo. Uspjeli smo poslati i primiti radio signale diljem svemira od Drugoga svjetskog rata, ali nismo ništa čuli", rekao je.

Gdje su svi?

Prema jednoj teoriji, kaže, razlog zašto ne znamo za druge napredne civilizacije je taj što se ne zadržavaju na istom mjestu. "Prirodni ishod je da postaju destruktivni i nestaju. Možda nas vanzemaljci vide i pomisle: 'Neće dugo trajati', i drže se podalje. Ili čekaju da otkriju tko je još tamo vani prije nego što se obznane."

Jacco je naglasio da je dobro biti oprezan. "Iz istraživanja Zemlje znamo da postoje rizici - od agresivne migracije ili prenošenja bolesti u nove zemlje."

Morat ćemo ostaviti Zemlju iza sebe

Na konstatciju novinara da govori o kolonizaciji te pitanje je li to dobar opis onoga što Jeff Bezos i Richard Branson rade sa svojim planovima za komercijalne svemirske letove, rekao je kako misli da nije.

"U jednom trenutku morat ćemo ostaviti Zemlju iza sebe. Klimatska kriza na stranu, Sunce će na kraju postati crveni div i progutati Zemlju. Možda gledanje Zemlje iz svemira može potaknuti poduzetnike da spase naš planet. Potrebna nam je regulacija komercijalnih svemirskih letova kako bismo spriječili iste greške koje smo učinili ovdje", tvrdi astrofizičar.

Iako mi ljudi nismo baš poznati po tome da učimo na svojim greškama, Jacco kaže kako će nam možda istraživanje svemira pomoći da sami sebe vidimo izvana i objektivno riješimo svoje probleme. "Siromaštvo, klimatska kriza - mogli bi se riješiti kad bismo im pristupili znanstveno."

Jacco se nada da ćemo uskoro početi sa istraživanjem svemira. "Vrijeme otkucava!"