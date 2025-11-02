Znate li što će se nositi ove sezone? Otkrijte modne trendove za jesen i zimu 2025.

S dolaskom hladnijih dana javljaju se novi modni trendovi koji će obilježiti nadolazeće mjesece. Od upečatljivih manikura do toplog pletiva, sezona slavi udobnost s daškom luksuza.

Ovaj vodič pomoći će vam da se lakše snađete u svijetu novih trendova i pronađete inspiraciju za osvježenje stila. HELLO! donosi pregled ključnih trendova koji će obilježiti kraj 2025. godine — od odjeće i kozmetike do ideja za savršene darove.

Foto: Shutterstock

Jesenski trendovi na noktima

Stručnjakinja za manikuru, Tinu Bello, ističe kako će jesen 2025. obilježiti sofisticirani, ali odvažni dizajni. Klasični jednobojni lakovi ustupaju mjesto modernim manikurama koje kombiniraju neočekivane boje i suptilne nail art detalje.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U fokusu će biti duboki tonovi dragulja, metalik akcenti i suvremene interpretacije francuske manikure, unoseći tako svježinu u hladnije dane.

Povratak kariranog uzorka

Škotski stil doživljava svoj veliki povratak. Argyle, prepoznatljivi karirani uzorak s rombovima, postaje ključni element zimske garderobe.

Džemperi, kardigani i prsluci s ovim klasičnim motivom unose dašak tradicije u suvremene odjevne kombinacije, pružajući istovremeno toplinu i profinjenost. Spojem klasične estetike i modernih krojeva, ovaj tradicionalni stil ove sezone izgleda iznimno elegantno.

Make-up proizvodi za hladnije dane

Šminka za hladniju sezonu naglašava svježinu lica uz korištenje toplih tonova. Stručnjaci preporučuju proizvode koji istovremeno njeguju i uljepšavaju kožu, poput kremastih rumenila, hidratantnih sjajila za usne i maskara za postizanje volumena.

Među favoritima se ističu proizvodi čije formule osiguravaju dugotrajnost i besprijekoran izgled tijekom cijelog dana.

Foto: Pexels

Vodič za darivanje

Nadolazeća sezona darivanja idealna je prilika za početak potrage za savršenim poklonom. Ove godine u fokusu su profinjene sitnice visoke kvalitete, poput mirisnih svijeća s eteričnim uljima, personaliziranih torbica i setova za pletenje.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska ponovno neslavni prvak Europe: Cijene ovoga porasle za 12 posto