U SEDAM ZEMALJA /

Ništa od velikog šopinga za Crni petak? Radnici Zare najavili prosvjede

×
Foto: Goran Kovacic/pixsell/Ilustracija

Crni petak je, osim po velikim popustima, poznat kao dan na koji radnici diljem svijeta ukazuju na svoje probleme

21.11.2025.
21:20
Magazin.hr
Goran Kovacic/pixsell/Ilustracija
Radnici Zare najavili su velike prosvjede ispred trgovina u europskim gradovima. Štrajk će započeti upravo na Crni petak, odnosno na dan koji je poznat po velikim popustima i početku blagdanske šoping- gornice.

Europsko radničko vijeće matične kompanije Inditex priopćilo je da će radnici prosvjedovati u sedam država - Belgiji, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Luksemburgu, Portugalu i Španjolskoj. Tražit će povrat sustava podjele dobiti, piše Reuters

Španjolski sindikat CCOO koordinira akciju i poručuje da je upravo rad zaposlenika zaslužan za ogromne profite Inditexa.

Ukinuli dobiti nakon pandemije

Predstavnica sindikata, Rosa Galan, izjavila je da je podjela dobiti ukinuta nakon pandemije, a radnici žele da se ponovno uvede. 

Inditex zasad nije komentirao najave prosvjeda niti otkrio koliko bi zaposlenika moglo sudjelovati.

Nagli rast prodaje nakon pandemije

Inditex je najveći svjetski trgovac brzom modom koji kotira na burzi. Veliki porast prodaje bilježe od kraja pandemije pa upravo zbog toga radnici žele pravedan dio tog uspjeha. 

Crni petak je, osim po velikim popustima, poznat kao dan na koji radnici diljem svijeta ukazuju na svoje probleme. 

Tako su radnici u Španjolskoj 2022. prosvjedovali tražeći veće plaće, a nekoliko mjeseci kasnije Inditex je pristao povećati prosjek plaća u svojim trgovinama za 20 posto.

