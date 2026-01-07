Kirurzi upozoravaju: Ovaj udobni zimski odjevni predmet može uzrokovati bolove u leđima

Tijekom hladnijih mjeseci, tople zimske jakne postaju neizostavan dio garderobe. Međutim, iako pružaju zaštitu od niskih temperatura, određeni modeli mogu negativno utjecati na zdravlje kralježnice.

Stručnjaci upozoravaju kako preteška ili neadekvatno dizajnirana zimska jakna može biti neočekivani uzročnik bolova u području leđa, vrata i ramena, piše HuffPost.

Foto: Shutterstock

Vrste jakni koje narušavaju ravnotežu tijela

Ključni problem predstavlja dodatno opterećenje koje teška zimska jakna nameće tijelu. Takva odjeća postupno mijenja tjelesnu biomehaniku, što dovodi do kompenzacijskih promjena u držanju. Tijelo nastoji uravnotežiti dodatnu težinu, što često rezultira pomicanjem glave prema naprijed i smanjenjem prirodne zakrivljenosti vratne kralježnice. Ta prilagodba značajno povećava opterećenje na kralježnicu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Kada to opterećenje vuče prema dolje i naprijed, ljudi počinju zaobljavati gornji dio leđa i napinjati vrat", objašnjava dr. Gbolahan Okubadejo, ortopedski kirurg. Posljedično, mišići gornjeg dijela leđa i vrata izloženi su prekomjernom naporu, što tijekom dana uzrokuje bol. Dugotrajno nošenje takve jakne može uzrokovati mišićno-koštane ozljede, uključujući napetost, grčeve, istegnuća mišića i iritaciju živčanih korijena.

Iako je težina ključni faktor, nije i jedini. Problem mogu predstavljati i jakne izrađene od krutih materijala koji ograničavaju slobodu pokreta.

"Neki dugi kaputi toliko su kruti da se u njima ne možete lako okretati ili saginjati", ističe dr. Okubadejo. Kada odjevni predmet ograničava prirodne pokrete, donji dio leđa preuzima veću ulogu u stabilizaciji tijela, što povećava opterećenje. Jednako je važna i raspodjela težine same jakne. Elementi poput teških džepova ili velike kapuljače mogu narušiti pravilno držanje, kao i prevelik volumen jakne koji može potaknuti naginjanje tijela unatrag i time stvoriti dodatan pritisak na donji dio leđa.

Foto: Shutterstock

Savjeti za odabir i nošenje jakne

Prilikom odabira nove zimske jakne, ključno je uspostaviti ravnotežu između toplinske izolacije i težine. Preporučuje se odabir modela izrađenih od modernih izolacijskih materijala, poput perja ili visokokvalitetnih sintetičkih vlakana, koji nude optimalan omjer topline i težine.

Jakna treba pravilno pristajati tijelu, ali istovremeno omogućiti puni opseg pokreta. Potrebno je osigurati da možete slobodno podići ruke i okrenuti torzo bez osjećaja sputanosti. Podesivi elementi, poput onih na rukavima i u struku, mogu doprinijeti boljem prilagođavanju tijelu. Međutim, i uz idealan model, način nošenja također ima značajnu ulogu.

Stručnjaci savjetuju izbjegavanje držanja ruku u džepovima, budući da takav položaj povlači ramena prema naprijed, potiče zaobljivanje leđa i ograničava prirodno kretanje ruku, što stvara dodatno opterećenje na lumbalni dio kralježnice.

Prevencija bolova u leđima tijekom zimskih mjeseci ne podrazumijeva odricanje od topline i udobnosti. Rješenje leži u promišljenom odabiru laganije, ali adekvatno tople jakne odgovarajućeg kroja, kao i u svjesnom održavanju pravilnog držanja. Pojava napetosti u mišićima jasan je signal da je potrebno uvesti promjene. Stoga, osluškivanje signala vlastitog tijela ostaje ključan korak u očuvanju zdravlja kralježnice.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Dječak se 'pravio važan' pa propao kroz tanki led: 'Na najteži način dokazao je da se to ipak ne može'