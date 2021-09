Svi se nadamo da ćemo u poodmakloj dobi donekle zadržati svoju mladolikost i otjerati bore. Nekima će na tom putu ići lošije, a drugima bolje.

Najbolji primjer ove druge skupine je mladolika baka Fatos Fatma koja na TikToku ima više od 70.000 pratitelja, prenosi The Sun. Nedavno je objavila video u kojem je otkrila svoju dob i zapanjila korisnike te popularne društvene mreže.

Ljudi obično misle da je u svojim 30-ima, no one su daleko iza nje. Naime, Fatos je otkrila kako ima 52 godine, a komentatori nisu mogli u to povjerovati.

"Nemoguće", "Prekrasna si", "Izgledaš sjajno. Da si rekla da imaš 35 godina i dalje bih mislila da si mlađa", "Kvragu, kako?", "Oduzimaš dah", "Šališ se", neki su od komentara.