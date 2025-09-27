Misteri jezivih krugova u svemiru: Znanstvenici otkrili odakle možda potječu

Neobične, gotovo savršene kružne strukture koje emitiraju radijske valove već godinama zbunjuju astronome. Prvi put uočeni 2019. godine zahvaljujući australskom teleskopu ASKAP, ovi takozvani neobični radijski krugovi (ORC – odd radio circles) i dalje predstavljaju veliku znanstvenu zagonetku, piše Science Alert.

Iako jasno vidljivi u radijskom spektru, ORC-ovi ne zrače u vidljivom, infracrvenom ili rendgenskom području, što dodatno otežava njihovo proučavanje. Do danas je otkriveno tek desetak takvih struktura, a njihovo porijeklo još uvijek nije do kraja razjašnjeno.

Jedan od najnovijih pokušaja razumijevanja ove pojave dolazi od istraživačkog tima sa Sveučilišta Ruhr u Njemačkoj. Znanstvenici su se usredotočili na objekt naziva ORC J0356-4216, koji je ponovno otkriven 2023. pomoću teleskopa MeerKAT u Južnoj Africi.

Analizom radio valova i njihove polarizacije, tim je ustanovio da se ovaj ORC sastoji od dvaju simetričnih prstena, ukupnog promjera oko 2,18 milijuna svjetlosnih godina. Polarizacija valova iznosi između 20 i 30 posto, a magnetsko polje je raspoređeno tangencijalno uz strukturu prstena.

Zanimljivo je i to da se središte ORC-a poklapa s lokacijom jedne galaksije, što pruža dodatne tragove o mogućem nastanku ovih formacija. Prema trenutačnim pretpostavkama, riječ je o udarnim valovima izazvanima snažnim procesima u toj galaksiji – primjerice, intenzivnim izbacivanjem materijala tijekom perioda pojačane aktivnosti središnje crne rupe, poznate kao AGN (aktivno galaktičko jezgro), ili pak sudarom dviju galaksija.

Iako rezultati još nisu recenzirani, studija je objavljena kao preprint na znanstvenom portalu arXiv, a znanstvena zajednica s nestrpljenjem očekuje daljnje analize koje bi mogle rasvijetliti ovu neobičnu svemirsku pojavu, prenosi Science Alert.

