Carla Belluci (40) je trenutno najomraženija žena u Velikoj Britaniji. Razlog tome je to što je u emisiji "This Morning" otkrila da je glumila depresiju kako bi dobila od britanske Nacionalne zdravstvene službe operaciju nosa. Sada pak tvrdi da je ljudi mrze jer je prezgodna, piše The Sun.

Carla je za Daily Star ispričala da zlostavljanje s kojim se susrela uglavnom proizlazi iz njezine ljepote. "Uvijek me zovu ku*vom i skitnicom, ali pitam se, da sam primjerice debela i prosječna majka, bi li me onda zvali ku*vom? Nikad me ne "trola" prekrasna žena, nego uvijek neka rugoba", rekla je.

Prije nekoliko tjedana Carla je rekla "da" partneru Giovanniju koji ju je zaprosio s dijamantnim prstenom vrijednim šest tisuća funti. Njezina obitelj je bila oduševljena viješću, no Carlini "trolovi" su brzo shvatili da je majka ostavila svoje dijete, šestomjesečnu Blue Gianuu u luksuznom odmaralištu. "Svi se šokiraju što sam otišla na put bez Blue. Ona je bila sa svojom bakom i sestrom, nisam je tek tako ostavila. Na odmor uvijek idem bez svoje djece. Imamo svoje vrijeme i onda imamo svoj obiteljski odmor. Raditi pauze sami kao par je jako važno, pomaže održati vezu. Naravno da mi je Blue nedostajala, ali ne žalim što sam otišla", kazala je.

Ne ide na odmore s djecom

Zapravo, Carla misli da su roditelji koji svoju obitelj odvode u egzotična ljetovališta ti kojima treba neke životne lekcije.

"Ne možete imati isti odmor s djecom. Ne možete uživati u vremenu, djeca vrište jer su dobila opekline ili sunčanicu. Mislim da majke koje vode svoju djecu na luksuzne praznike neodgovorni. Na kraju dana, ovi "trolovi" mogu reći što žele, ali ja se ne osjećam loše, samo bi željeli da su ovdje", rekla je.

Carla kaže da su "trolovi" u svojim kritikama otišli toliko daleko da su je optužili da ne mari za svoju djecu.

Optužili su je da ne mari za djecu

"Postavila sam fotografiju svog psa na internetu i napisala "nedostaješ mi", a ljudi su komentirali da više brinem o psu nego o djeci. "Više ne stavljam fotke Blue na društvene mreže".

Carla se trenutno priprema za vjenčanje s partnerom.

"Vratiti ćemo se u Dubai da se vjenčamo. Želim najmanje šest djeveruša i želim da moja haljina bude velika s dugim veom", rekla je i istaknula da vjerojatno neće voditi djecu u Dubai.

"Razmišljala sam o tome da svoju djecu vratim s mamom kako bismo mogli ostati i otići u drugo odmaralište. Djeca mogu ići kući, trebat će mi medeni mjesec", zaključila je.