Znate li zašto se pas isteže? Više je razloga, a neki mogu ukazivati na ozbiljne probleme

Gotovo svaki vlasnik psa doživio je da mu je prišao četveronožni prijatelj, spustio prednje šape na tlo, podigao stražnjicu visoko u zrak i gledao ga iščekujući. Ponekad je to popraćeno mahanjem repa, ponekad zijevanjem, a ponekad samo dubokim, zadovoljnim istezanjem.

Istezanje kod pasa mnogo je više od pukog opuštanja mišića - to je složen oblik komunikacije, otkriva njihovo trenutačno raspoloženje, potrebe pa čak i zdravstveno stanje, piše PetMD.

Foto: Shutterstock

Najčešći razlozi istezanja pasa

Vjerojatno najpoznatije i najčešće značenje istezanja pred vama jest klasični "naklon za igru". Kada pas spusti prednji dio tijela, s laktovima gotovo na tlu, dok mu stražnjica ostaje visoko podignuta, a rep veselo maše, to je poziv na zabavu. Ova specifična poza univerzalni je signal kojim jasno komunicira: "Želim se igrati i nemam loše namjere!"

Naklon za igru služi kao važan alat za iniciranje interakcije, bilo s vama ili s drugim psom te za smirivanje potencijalno napete situacije. Pas vam time pokazuje da je uzbuđen, prijateljski raspoložen i spreman za akciju. Često će ovaj pokret biti popraćen i drugim zaigranim ponašanjima, poput skakutanja, lajanja ili brzog pomicanja glave, dodatno naglašavajući želju za igrom.

Iako je poziv na igru čest, istezanje može imati i drugačija značenja, ovisno o kontekstu i suptilnim signalima koje pas šalje.

Pozdrav i traženje pažnje

Neki psi će vas dočekati istezanjem čim uđete kroz vrata. Time ponekad poručuju: "Volim te". Može značiti da se pas upravo probudio ili ustao s mjesta gdje je ležao prije vašeg dolaska i jednostavno proteže mišiće. Također, može biti znak opuštenosti i iščekivanja aktivnosti kada ste stigli kući.

Psi su inteligentna bića i brzo uče koja ponašanja privlače vašu pažnju. Ako ste pozitivno reagirali na njegovo istezanje u prošlosti – maženjem, pohvalom ili započinjanjem igre – pas će vjerojatno ponoviti tu gestu kako bi ponovno zadobio vašu pažnju. Ponekad je to samo suptilan način kojim kaže: "Hej, tu sam, primijeti me!"

Fiziološka potreba

Baš kao i ljudi, psi se instinktivno istežu kako bi probudili i opustili mišiće, posebno nakon spavanja ili dužeg razdoblja neaktivnosti. Taj proces, poznat kao pandikulacija (istovremeno istezanje i zijevanje), pomaže resetirati mišićni i živčani sustav, pripremajući tijelo za pokret. Istezanje poboljšava cirkulaciju i fleksibilnost.

Ako primijetite da se vaš pas često isteže, a ne dobiva dovoljno fizičke aktivnosti, to može biti i znak da mu je potrebno više kretanja ili mentalne stimulacije kako bi oslobodio nakupljenu energiju. Neki psi, osobito oni koji su dugo bili neaktivni, istežu se na ovaj način kako bi ublažili ukočenost.

Foto: Shutterstock

Govor tijela na daljinu

Kada se pas isteže na određenoj udaljenosti od vas, umjesto da vam priđe bliže može ukazivati na nekoliko stvari. Možda želi vašu pažnju ili se želi igrati, ali osjeća malu nesigurnost ili oklijevanje da vam se potpuno približi. Također, može biti pokušaj umirivanja situacije - ako ste možda bili ljuti ili napeti, pas se može istegnuti s distance kako bi vam pokazao da nije prijetnja i da želi smiriti situaciju.

Naravno, ponekad je istezanje na daljinu upravo to – pas se jednostavno isteže jer osjeća fizičku potrebu, bez neke dublje komunikacijske namjere prema vama. Ključno je promatrati ostatak njegovog govora tijela – položaj ušiju, repa i opće držanje – kako biste bolje razumjeli poruku.

Znakovi koji signaliziraju probleme

Dok je većina istezanja potpuno normalna i bezopasna, učestalo ili neuobičajeno istezanje, pogotovo ako je popraćeno drugim simptomima, može ukazivati na zdravstveni problem. Važno je naučiti razlikovati normalno istezanje od onog koje zahtijeva posjet veterinaru.

Postoji specifičan tip istezanja, sličan naklonu za igru, ali često duži i ukočeniji, poznat kao "položaj molitve". Pas drži prednji dio tijela nisko, a stražnjicu visoko, ponekad i dulje vrijeme. Iako može biti obično istezanje, ako se ponavlja, posebno nakon jela ili je popraćeno nemirom, pokušajima povraćanja bez uspjeha, cviljenjem, nadutim trbuhom ili odbijanjem hrane, to može biti znak ozbiljne boli u trbuhu. Dva potencijalno životno opasna stanja povezana s ovim položajem su nadutost (torzija želuca) i akutni pankreatitis. Oba stanja zahtijevaju hitnu veterinarsku intervenciju. Istezanjem pas pokušava smanjiti pritisak i nelagodu u abdomenu.

Učestalo istezanje, pogotovo ako izgleda ukočeno, ako pas oklijeva pri pokretu, cvili tijekom istezanja ili šepa, može ukazivati na bolove u zglobovima (poput artritisa, čestog kod starijih pasa ili pasa s prekomjernom težinom) ili mišićnu bol. Ako pas često isteže samo stražnje noge, to može upućivati na probleme s kukovima ili donjim dijelom leđa. Slično tome, često istezanje prednjih nogu može signalizirati bol u ramenima ili vratu. Obratite pažnju na bilo kakve promjene u pokretljivosti ili razini energije vašeg psa.

Ponekad, istezanje može biti i suptilan znak stresa, tjeskobe ili dosade. Neki psi koriste istezanje kao mehanizam smirivanja u neugodnim situacijama. Ako primijetite da se vaš pas počinje neuobičajeno često istezati u određenim situacijama koje bi mogle biti stresne ili ako mu nedostaje dovoljno mentalne i fizičke stimulacije, istezanje može biti njegov način nošenja s nelagodom ili dosadom.

