Preferirate psa, mačku, pticu ili gmaza? Evo što odabir ljubimca govori o vama

Znanstveno je dokazano da domaće životinje mogu pozitivno utjecati na naše raspoloženje, a kontakt s ljubimcem ima zdravstvene i socijalne dobrobiti. Ali istraživanje, također, pokazuje da ljudi obično biraju životinju na temelju svoje osobnosti, piše Dom in Vrt.

Nevjerojatno je koliko se često ljubitelji životinja dijele na one koji više vole mačke i one koji ne mogu zamisliti život bez psa. No, iako su oni najčešći izbori pri odabiru kućnog ljubimca, ljudi s drugačijim osobnostima biraju i nešto drugo.

Pas

Ako obožavate svog psa i uživate u svakoj minuti s njim, to znači da ste iskrena, draga i otvorena osoba. Također ste ekstrovertiraniji od ljudi koji preferiraju mačke, savjesniji i često zabavniji u društvu. Volite avanturu i uvijek tražite ono nešto drugačije u svom životu.

Mačka

Ljudi koji vole mačke spadaju u kategoriju kreativnih ličnosti koje uživaju u raznim aktivnostima.

Kao vlasnik mačke, možda ste skloniji neuroticizmu i anksioznosti. Vaša dobra osobina je što znate slušati, ali to vas čini i emocionalno osjetljivijim. Ljubitelji mačaka prilično su introvertirani i vole kršiti pravila.

Ptica

Kao osoba koja voli ptice, vrlo ste društveni i uživate u društvu ljudi - što je veća gužva, to se bolje osjećate. Obično ste ekspresivniji i teško zadržavate svoje emocije i misli za sebe. Ljubitelji i vlasnici ptica također imaju jaku osobnost i mogu biti vrlo dominantni.

Gmaz

Jasno je da ste poprilično jedinstveni kao ljubitelji guštera, zmija i sličnih životinja, a volite biti i neovisni. Kao što se vaši ljubimci ne daju maziti, tako i vi teško prihvaćate kad se drugi brinu o vama. Volite svoj prostor i izbjegavate previše pažnje.

S druge strane, manje ste duhoviti i skloniji analizirati stvari. Ljudi često primijete vaš ekscentričan stil.

Vodena životinja

Vlasnici kornjače ili ribe u društvu su poznati po najboljem smislu za humor, a pritom jako vole nasmijavati ljude oko sebe. Obično su vrlo optimistični i materijalne stvari im ne znače mnogo.

