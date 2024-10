Dreser pasa objasnio što prvo treba naučiti novog ljubimca: 'Ako ovo napravite, uspjeli ste'

Dolazak novog psa u kućanstvo vrlo je uzbudljivo, ali i pomalo stresno razdoblje za ljubimca i vlasnika. Dreser pasa otkrio je što treba učiniti u prvih 24 sata sa psom kako biste kod ljubimca spriječili razvijanje anksioznosti od odvajanja.

Popularni dreser pasa Will Atherton na svojem je Youtube kanalu objavio videozapis sa svojim novim psom te objasnio kako preživjeti prvi dan sa štencem kod kuće. Stručnjak za biheviorizam pasa otkrio je ključni korak u ranoj obuci koji morate poduzeti tijekom prvog dana.

"Trening sa sandukom. Ako je to sve što napravite u prva 24 sata, to je ogroman uspjeh", objasnio je.

"Ako psa možete dobro istrenirati za boravak u sanduku, to znači da tjeskoba od odvajanja ne postaje problem i uklanjate destruktivna ponašanja, a to je uvelike povezano s navikavanjem na odlazak na toalet", dodao je Will.

Dreser je naglasio važnost postepenog produživanja vremena provedenog u sanduku. Također, svom je novom štencu u sanduk stavio deku koji će mu pružati utjehu. Predložio je i posluživanje obroka u njihovim sanducima, a naglasio da je važno da štenci "nikada ne spavaju nigdje osim u sanduku".

Za proces navikanja psa na obavljanje nužde na otvorenom, dreser propisuje odlazak iz kuće s ljubimcem svakih sat vremena. Isto tako, preporučuje se odlazak na toalet nakon pića, jela i spavanja.

