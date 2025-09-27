Imate kornjaču? Izbjegavajte ove namirnice ako želite da živi dugo i da je zdrava

Pravilna prehrana kornjača ključna je za njihovo zdravlje, a temelj je oponašanje onoga što bi jele u prirodi. Mnoge namirnice koje smatrate bezopasnima pa čak i zdravima, mogu im ozbiljno naštetiti.

Hranjenje kućne kornjače na prvu se može činiti jednostavnim – ponudite joj mješavinu povrća, povremeno voće kao poslasticu ili tu i tamo komadić mesa. Međutim, stvarnost je puno složenija. Kornjače imaju specifične prehrambene potrebe koje su oblikovane njihovim prirodnim staništem. Važno je znati da nisu sve iste - neke vrste su mesojedi, druge su svejedi koji uživaju u kombinaciji mesa, ribe i biljaka, dok su mnoge vrste isključivo biljojedi, piše Yahoo.

Foto: Pexels

Opasna hrana za kornjače

Ono što je sigurno za ljude može biti štetno pa čak i otrovno za kornjače. Uobičajene biljke i namirnice mogu sadržavati spojeve koje njihov organizam ne može probaviti. Dok u divljini instinktivno znaju što izbjegavati, u domu vlasnika u potpunosti ovise o vašim odlukama. Pogrešna prehrana, uključujući naizgled bezopasno voće, povrće ili prerađene grickalice, može dovesti do probavnih smetnji, nutritivnih nedostataka pa čak i stanja opasnih po život.

Kako biste što vjernije replicirali prirodnu prehranu vaše kornjače, važno je znati koje namirnice treba u potpunosti izbaciti s jelovnika.

Mliječni proizvodi

Kornjače, kao i većina gmazova, ne podnose laktozu. Njihov probavni sustav nema enzime potrebne za razgradnju mliječnih proizvoda poput sira, mlijeka ili jogurta. Konzumacija ove hrane može uzrokovati teške probavne tegobe i proljev.

Prerađena i kuhana hrana

Sva hrana namijenjena ljudima, pogotovo ona prerađena, strogo je zabranjena. To uključuje:

Kruh, tjesteninu i pekarske proizvode

Slatkiše, čokoladu i bilo što sa šećerom

Slanu hranu, grickalice i konzerviranu hranu

Ove namirnice sadrže sol, šećere, konzervanse i masti koje mogu trajno oštetiti unutarnje organe kornjače.

Foto: Pexels

Određeno povrće i biljke

Iako je povrće temelj prehrane za mnoge vrste, nije svako povrće dobro za kornjače. Špinat, blitva i kelj sadrže visoku razinu oksalata koji vežu kalcij i sprječavaju njegovu apsorpciju. Kalcij je ključan za zdravlje kostiju i oklopa, stoga ovo povrće treba izbjegavati ili nuditi u iznimno malim količinama.

Mnoge kućne i vrtne biljke otrovne su za kornjače. Avokado je, primjerice, izuzetno toksičan. Uvijek provjerite je li biljka sigurna prije nego što je ponudite svom ljubimcu. Za sve nedoumice, najbolje je konzultirati se sa stručnjacima.

Voće u velikim količinama

Voće sadrži puno šećera i trebalo bi biti samo povremena poslastica, a ne glavni dio obroka. Previše šećera može poremetiti crijevnu floru i dovesti do zdravstvenih problema.

Pružanje pravilne i uravnotežene prehrane vašem prijatelju najbolji je način da mu osigurate dug, zdrav i sretan život. Prije nego što dovedete kornjaču u vaš dom, informirajte se o specifičnim prehrambenim potrebama vrste koju imate i uvijek birajte svježe i prirodne namirnice. Oponašanjem njihove prirodne prehrane ulažete izravno u njihovo zdravlje i dobrobit.

