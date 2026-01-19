Herojska akcija spasilačkih službi: Spasili su psa zarobljenog na stijenama tik prije plime

U akciji spašavanja kod Broadstairsa u engleskom Kentu, pas, mješanac belgijskog i njemačkog ovčara, spašen je nakon što je ostao zarobljen na stijenama uslijed nadolazeće plime.

Ljubimac je bio odsječen od obale, a pravovremena intervencija volontera Kraljevske nacionalne institucije za spašavanje na moru (RNLI) bila je presudna za sprječavanje težih posljedica, piše The Isle of Thanet News.

Foto: Profimedia

Izazovna operacija u podnožju litica

Spasilački tim RNLI-ja zaprimio je dojavu o psu zarobljenom u podnožju dvanaest metara visokih litica. Razina mora ubrzano je rasla, ugrožavajući uski pojas stijena na kojem se životinja nalazila. Unatoč valovima i otežanom pristupu, spasilački čamac uspio se približiti lokaciji, nakon čega su se dva člana posade iskrcala na stijene.

Spasioci su prišli uplašenoj životinji, osigurali je povodcem te je sigurno prebacili u čamac. Pas je potom prevezen na obližnju plažu, izvan dosega plime. Cijela operacija izvedena je u zahtjevnim uvjetima zbog valovitog mora i skliskog, nepristupačnog terena.

Foto: Profimedia

Intervencija je stigla u zadnji tren

Mark Stanford, koji je promatrao akciju s vrha litice, opisao je situaciju kao iznimno kritičnu. "Pas je bio u velikoj opasnosti, zarobljen na stijenama dok je plima brzo nadirala", izjavio je Stanford.

"Tim RNLI-ja obavio je izvanredan posao. Stigli su u posljednji trenutak, imali su svega nekoliko minuta prije nego što bi voda u potpunosti prekrila stijene." Nakon uspješno završene akcije spašavanja, pas je predan nadležnim policijskim službama koje će pokušati pronaći njegova vlasnika.

Incidenti poput ovoga česta su pojava na obalnom području Kenta, koje karakteriziraju brze promjene plime. Spasilačke postaje RNLI-ja iz obližnjih Ramsgatea i Margatea redovito interveniraju u situacijama u kojima plima ugrozi šetače i njihove kućne ljubimce. Volonterski timovi ove dobrotvorne organizacije samo su tijekom jedne godine spasili više od 160 pasa diljem obala Ujedinjenog Kraljevstva.

