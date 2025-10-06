Zubarica objašnjava: 'Iako redovito perete zube, oni su i dalje žuti. Evo zašto'

Dr. Zainab Mackie redovito dijeli zanimljive i manje poznate činjenice o zubima na svom TikTok profilu, gdje voli poučavati ljude stvarima koje "nikad nisu znali".

Iako su temelj lijepog osmijeha redovito pranje, čišćenje koncem i posjeti zubaru, dr. Mackie upozorava da čak i oni koji slijede sva pravila mogu imati žute zube - i da je uzrok tome najvjerojatnije životni stil.

U videu na TikToku objasnila je moguće razloge zašto su vam zubi žuti "iako ih uvijek perete".

Prejako četkanje može biti uzrok

"Možda četkate previše jako, pa tako skidate bijeli sloj cakline", rekla je dr. Mackie.

Tvrdi vanjski sloj zuba koji ih štiti od oštećenja može se s vremenom istrošiti, ali taj se proces može značajno ubrzati ako agresivno četkate zube dvaput dnevno.

Stanjivanje cakline može dovesti do žućkaste nijanse zuba jer se tada više vidi sloj dentina koji se nalazi ispod, navodi Dentevim Dental Clinic.

Stručnjaci savjetuju korištenje nježnih kružnih pokreta i izbjegavanje prevelikog pritiska kako biste očistili zube bez štete - prevelika revnost može imati suprotan učinak.

Pića također igraju veliku ulogu

Još jedan mogući razlog žutih zubi može biti vaš izbor pića.

"Ako pijete previše gaziranih sokova, oni će obojiti vaše zube", kaže dr. Mackie. Gazirani napitci u stomatologiji imaju jako lošu reputaciju zbog visokog udjela šećera, kiseline i intenzivnih boja.

Prema Colgateu, ta kombinacija je "recept za propadanje zubi", promjenu boje i osjetljivost.

Ali čak i "zdravije" opcije mogu naštetiti osmijehu. Dr. Mackie upozorava da voćni sokovi s visokim udjelom kiseline također ostavljaju mrlje na zubima.

Visoka razina kiseline u tim napitcima može s vremenom oslabiti i demineralizirati caklinu, što - baš kao i prejako četkanje - može uzrokovati žutu boju zubi, piše LADbible.

"Kalcija u slini može pomoći u jačanju cakline, ali kada je okolina u ustima previše kisela, proces remineralizacije neće se dogoditi, što dovodi do erozije i propadanja zuba.

Zubi tada mogu izgledati žuti jer se istanjena caklina povlači i otkriva dentin ispod. Rubovi prednjih zubi mogu čak djelovati prozirno."

Rješenje? Možda je vrijeme za slamku. Ako želite zadržati blistavo bijeli osmijeh, možda je najbolje da omiljena pića ubuduće pijete tako.

